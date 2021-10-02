Гороскоп на 3 октября 2021 года подскажет, чего стоит ждать в воскресенье каждому знаку зодиака. Кого ждет отдых, а кого, наоборот, тяжелая работа? Читайте гороскоп на 3 октября от экстрасенсов СТБ.

Овен

У Овнов благоприятный день для духовного роста, обретения внутренней независимости и целительства. Исключите употребление алкогольных напитков и пищу животного происхождения. Следует проявлять великодушие и щедрость. Вероятны денежные поступления, выигрыш или подарок от близкого человека.

Телец

Благоприятная эмоциональная обстановка в семье создаст стартовую площадку для успешного ведения дел на будущей неделе. Из-за постоянного колебания между желаемым и возможным не исключено некоторое превышение расходов над доходами.

Близнецы

День отдыха, обретения новых источников энергии, раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. Вероятно, вы получите неожиданное известие ― будьте готовы к серьезным проблемам. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: сходите на прогулку в лес, к реке.

Рак

Благоприятное время для проявления активности и фантазии. Этот день весьма удачен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства. В отношениях с близкими ― гармония и доверие. Устройте маленький семейный праздник ― и воспоминания о нем еще долго не покинут вас.

Лев

День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Вероятны приятные новости, которые смогут порадовать, изменив настроение или самочувствие в лучшую сторону.

Дева

Благоприятный день, сулящий поддержку высших сил, коллег, друзей или родственников. Хороший период для супружеских отношений, романтических знакомств, целительства. Появится возможность проявления способностей, таланта, осуществления задуманного. Сны могут быть пророческими. Огонь, спички ― к хлопотам или несчастью.

Весы

Благоприятный день для активного отдыха, прогулок, общения с близкими людьми. Все проявления чувств гармонизированы. Не стоит заниматься физической работой, делами, требующими сосредоточения и тщательности в исполнении. А самое приятное времяпрепровождение сегодня ― в кругу близких, причем не обязательно родственников. Друзья принесут вам удачу.

Скорпион

День очищения и отказа от всего ненужного. Хорошее настроение захватит вас целиком. Уделите больше внимания близким людям, детям. Любовь и уважение окружающих вас людей придадут вам бодрости и оптимизма.

Стрелец

Благоприятный в физическом плане день. Особенно это касается мужчин. Однако исключите всякую агрессивность и напористость. Ничего не планируйте, так как планы могут не сбыться. Постарайтесь довольствоваться тем, что будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего. У женщин может появиться чувство бодрости и радости. Однако вероятна мнительность. Поэтому постарайтесь не так болезненно реагировать на замечания близких. Проявите максимум внимания и любви к ним.

Козерог

Планеты предупреждают женщин о возможном скором завершении романтического увлечения. Мужчинам предстоит выбирать между приятным и необходимым. Правильно сделанный выбор принесет перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.

Водолей

Домашние хлопоты поглотят вас полностью. Бытовые проблемы выйдут на передний план. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы: это поможет вам эффективно выполнить все хозяйственные планы. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь. День удачен для приобретений, и начатые ранее хлопоты о покупке недвижимости завершатся удачно. Близкие люди окажут вам поддержку и помощь, и вы еще раз убедитесь в их преданности.

Рыбы

День обретения внутренней свободы, радости бытия. Обещает быть ярким и запоминающимся. Легкость, юмор и непринужденность в общении помогут наладить дома обстановку доверия и полного взаимопонимания. День благоприятен для путешествий, поездок и пеших прогулок.

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