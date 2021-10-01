Гороскоп на 2 октября 2021 года подскажет, чего стоит ждать в субботу каждому знаку зодиака. Кому можно смело начинать новые дела, а кому нужно контролировать свои эмоции? Читайте гороскоп на 2 октября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Благоприятный день для рутинной работы. Не стоит рассчитывать на помощь со стороны, так как обещаний будет гораздо больше, чем конкретных действий.

Телец

Стоит посвятить день активному отдыху, увлекательному путешествию или искусству. Благоприятное время для решения финансовых вопросов.

Близнецы

Судьба может предоставить вам шанс улучшить материальное положение или продвинуться по служебной лестнице.

Рак

Очень импульсивный день, поэтому нужно пытаться контролировать свои эмоции. Стоит отложить дела, требующие точности и сосредоточенности.

Лев

Стоит распланировать свой день и наполнить его плотнее. Благоприятное время для учебы, наведения порядка в бумагах. Обратите внимание на свое здоровье.

Дева

В субботу не стоит бояться новых идей. Забудьте об одиночестве — старайтесь находиться в компаниях или с близкими. Вас может ожидать новое романтическое увлечение.

Весы

Не стоит принимать окончательных решений в профессиональной сфере. Вечер нужно провести в кругу друзей. Будьте аккуратны с острыми предметами.

Скорпион

Можно смело браться за новые дела. Старайтесь избегать переутомлений и прислушайтесь к своему здоровью. Благоприятный период для романтики.

Стрелец

Не стоит на субботу много планировать — оставьте больше времени для отдыха. Не бойтесь самостоятельно принимать решения. Вечер лучше провести в кругу родных и близких.

Козерог

Не позволяйте окружающим втягивать вас в конфликты. Постарайтесь быть более лояльными к родным и близким. Вечер проведите со своей второй половинкой.

Водолей

Благоприятный день для начала новых дел, переговоров и подписания деловых бумаг. Недоброжелатели могут плести интриги у вас за спиной, но не стоит на это обращать внимание.

Рыбы

На профессиональном поприще благоприятное время для реализации запланированного. Дела, которые требуют высокой активности, будут очень легко даваться.

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