Запеканка из кабачков и фарша: рецепт приготовления от участника «МастерШеф»
29.09.2021
Запеканка из кабачков с фаршем — это простое в приготовлении, но безумно аппетитное блюдо. Если хотите порадовать родных чем-то вкусненьким на ужин, обязательно воспользуйтесь рецептом от участника «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрия Касапа. Читайте, как сделать запеканку из кабачков, прямо сейчас!
Больше по теме: Блюда из кабачков: 10 простых рецептов
Ингредиенты:
- Кабачок – 2–3 шт.
- Фарш (любой) – 500–600 г
- Луковица – 1 шт.
- Помидор – 1–2 шт. (можно заменить томатной пастой, кетчупом)
- Сметана 15% жирности – 3–4 ст. л.
- Натуральный йогурт без добавок – 1 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
- Чеснок – 2–4 зубчика
- Тертый твердый сыр
- Орегано 0,5 ч. л.
- Перец черный молотый
- Соль
Больше по теме: Рецепты шашлыков от Алика Мкртчяна
Приготовление:
- Поставить на разогрев сковороду, нарезать лук мелкими кубиками. Слегка обжарить.
- В поджаренный лук добавить фарш. Посолить, поперчить. Жарить, разбивая мясные комочки.
- Нарезать помидоры кубиками, добавить в фарш. Жарить, пока из них не уйдет влага (5 мин.).
- Приготовить заливку для запеканки. Взбить вместе сметану, йогурт, яйца, соль, орегано, подавленный чеснок.
- Подготовить кабачки. Очистить от кожицы, если в этом есть необходимость, нарезать тонкими полосками.
- Разогревать духовку до 180 °C. Форму для выпекания смазать сливочным маслом.
- Выложить дно формы кабачками в один слой, полить соусом, выложить тонкий слой фарша. В такой же последовательности выкладывать остальные слои, пока не закончатся все ингредиенты.
- Верхний слой полить заливкой. Утрамбовать запеканку, чтобы она плотнее лежала в форме.
- Посыпать тертым твердым сыром и отправить в духовку. Выпекать 45 мин.
Приятного аппетита!
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+