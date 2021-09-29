Татьяна Высоцкая отмечает день рождения

Сегодня, 29 сентября, прекрасная телеведущая программы «Вікна-новини» и ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая празднует день рождения. Редакция сайта STB.UA поздравляет Татьяну и желает дальнейших успехов!

Татьяна работает на телевидении с 15 лет – была ведущей молодежно-музыкальной программы и региональных новостей. С 1998 года после тренинга «Интерньюз» почти с первых эфиров стала журналистом «Нового канала», а затем по совместительству работала в новостях и вела медицинский проект в прямом эфире.

Эмоциональная Татьяна всегда в поиске душевной гармонии. Любимое занятие в свободное от работы время – читать интеллектуальную литературу и вязать долгими зимними вечерами.

Таня замужем, имеет двоих детей. Любит природу, особенно море и горы, поэтому старается отдыхать с семьей именно в этих местах.

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Редакция сайта STB.UА от всей души поздравляет Татьяну Высоцкую с днем рождения и желает ей всех благ и творческих успехов!

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