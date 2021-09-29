Совсем скоро состоится фестиваль «NEOСВІТНІЙ АРСЕНАЛ»

Организуется Художественным арсеналом (его образовательным отделом) и призван развивать практики неформального образования и эдьютейнмента (обучение через игру) в музеях и других культурных учреждениях Украины. Проходят с 30 сентября по 3 октября.

Основная аудитория фестиваля — ученики младшей и средней школы и их родители и учителя. Основная цель фестиваля — показать и посетителям, и участникам, что исследовать мир можно весело, без принуждения, в игре и удовольствии.

Название Фестиваля придумал Подростковый совет Художественного арсенала в 2019 году. Подростковый совет Арсенала — совещательный орган, который состоит из волонтеров 13-16 лет и взаимодействует с образовательным отделом, пробует себя в роли медиаторов, арт-менеджеров.

Программа Фестиваля формируется в виде квеста для посетителей вокруг одной темы.

Более полусотни участников со всей Украины, среди которых местные и национальные музеи, театры, организации-популяризаторы науки и развития креативности, издательства, производители настольных игр, объединила тема «Разные вместе» — о многообразии и сосуществования разностей, об инклюзии в широком смысле этого слова. Перед разработкой программы NEOсвітнього Арсенала его участники прошли тренинг по взаимодействию и коммуникации с людьми с инвалидностью от экспертов в сфере инклюзии.

Пространство фестиваля сконструировано так, чтобы посетители могли и наслаждаться взаимодействием, и отдыхать в зонах сенсорной безопасности или в комнате тишины. Программа NEOсвітнього Арсенала состоит из путешествия локациями участников, сгруппированными по темам: Человек, Общество, Вселенная.

В программе мастер-классов, интегрированных в пространство NEOсвітнього Арсенала, запланировано более трех десятков занятий.

На ярмарке от издательств и производителей настольных игр можно приобрести свежие книжные новинки для детей и подростков, развлечения для развития всей семьи.

Есть отдельная перформативная программа, состоящая из концертов, спектаклей и выступлений музыкальных студий. Работает кинопространство, а в программе лектория запланированы встречи с экспертами, телезвездами, писателями, известными блогерами, спортсменами, которые будут делиться с детьми, учителями и родителями историями успеха и секретами восстановления после болезненных жизненных травм, идеями по воспитанию и экологических отношений в семье, развития критического мышления и другими темами и лайфхаками, такими необходимыми для комфортного сосуществования и взаимодействия разных людей.

Подробнее о программе фестиваля:

https://artarsenal.in.ua/povidomlennya/festyval-neosvitnij-arsenal-ogolosyv-programu/

StarLightMedia оказывает информационную поддержку NEOсвітньому Арсеналу и его важной теме инклюзии и разнообразия.

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