Известный экстрасенс и астролог страны, эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов утверждает, что 2021 год сулит немало позитивных перемен в жизни каждого. Читайте китайский гороскоп на 2021 год от Хаяла Алекперова в материале.

2021 год по китайскому гороскопу ― год белого металлического Быка. Это животное в восточной культуре символизирует счастье, радостные известия и внезапную удачу. В отличие от своей предшественницы Крысы, Бык не способен на интриги и коварные западни. Он ― существо доброжелательное и открытое. А потому прогноз на 2021 год обещает быть благоприятным. Так, наступающий год ― удачное время для смелых начинаний, вроде покупки или строительства жилья. Также можно смело открывать свой бизнес. Хозяин года способствует успеху ваших дел. Фаворитами Быка, скорее всего, станут те, чья профессия связана с физическим трудом. Также под покровительством повелителя года будут люди творческих профессий.

Бык

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

В 2021 году у представителей знака может кардинально измениться взгляд на происходящие события. Уже в первой декаде года звезды подтолкнут вас разобраться в себе и своих жизненных приоритетах. А потому, вполне вероятно, вместо карьеры у Быков на первый план выйдет личная жизнь. Хорошее настроение и оптимизм, которыми наделит вас повелитель года, помогут обрести уверенность в собственных силах и открыть для себя новые перспективы. В делах любовных одиноким сердцам новые знакомства звезды сулят ближе к лету. Будьте на чеку ― ваша судьба совсем рядом!

Тигр

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Начало 2021 года порадует Тигров положительными переменами в профессиональной сфере. Есть большая вероятность карьерного роста. Также вы можете получить проект, о котором давно мечтали. Главное при этом – смелее заявлять о своих амбициях. Сейчас не время скромничать. В середине года звезды советуют особое внимание обратить на свое здоровье ― возможно обострение хронических заболеваний. В сфере личных отношений удачным станет конец года. У одиноких представителей знака есть все шансы расстаться со статусом холостяка.

Кролик

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Наступающий год не сулит представителям знака головокружительных взлетов в профессиональной сфере деятельности. И даже наоборот ― в первую декаду 2021-го придется поработать на перспективу. Но не спешите считать свои усилия напрасными. Ближе к лету все старания на поприще карьеры принесут желаемый результат в виде улучшения вашего благосостояния. В сфере личной жизни покровитель года сулит удачу одиноким сердцам. Романтические знакомства могут застать вас врасплох. Так что старайтесь всегда выглядеть на все сто!

Дракон

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Звезды сулят Драконам массу возможностей, чтобы улучшить свое благосостояние. Но в год Быка рассчитывать на то, что прибыль упадет на вас, как манна небесная, не приходится. Чтобы получить финансовую отдачу, придется хорошенько потрудиться. Небольшое огорчение одиноким представителям знака может принести сфера личных отношений. Новые знакомства, вероятно, будут иметь не самый радостный финал. В связи с этим старайтесь не торопить события. Пусть все идет своим чередом.

Змея

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Наступающий год для представителей знака ― благоприятный период, чтобы открыть в себе новые грани и скрытые таланты. Это не только добавит вам уверенности в себе, но и станет дополнительным источником прибыли. Так что если вы мечтали сменить сферу своей деятельности или открыть собственное дело ― самое время сделать первый шаг навстречу своим желанием. Хозяин года Бык будет способствовать вашему успеху, открывая перед вами нужные двери и преподнося знаковые встречи.

Лошадь

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Год Быка для представителей знака может стать знаковым в плане карьеры и творческой деятельности. У вас есть все шансы воплотить в реальность многие свои задумки и цели. Фортуна будет на вашей стороне. Единственное условие ― браться за новые начинания без отлагательств и сомнений. Помните, что уверенность в себе и умение быстро принимать решения ― залог успехов этом году. В плане личных отношений конфликтной может стать вторая половина года. Так что в этот период стоит быть сдержаннее в общении с любимым человеком.

Коза

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Год Быка для представителей знака может сложиться не самым удачным образом в финансовых вопросах. Звезды советуют не испытывать фортуну и держаться подальше от рисковых сделок и сомнительных капиталовложений. Зато в сфере личной жизни повелитель года сулит вам удачу. Те представители знака, чье сердце свободно, в 2021 году сумеют отыскать свою судьбу.

Обезьяна

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Представителям знака наступающий год сулит массу дел и забот. А потому расслабиться и плыть по течению у вас точно не выйдет. Но чтобы справиться со всеми обязательствами и сохранить прекрасное настроение, постарайтесь обуздать свой максимализм. Не будьте столь строгими к своим ошибкам. Мало кому удается прийти к успеху, не совершая промахов. В сфере личных отношений для семейных людей этот год ― возможность стать еще ближе со своей половинкой. Прийти к общему знаменателю будет легко даже в самых спорных вопросах.

Петух

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Наступающий год обещает представителям знака немало перспективных сдвигов в карьере. То, о чем вы раньше только мечтали, в этот период станет реальностью, до которой останется лишь несколько шагов. Так что не останавливайтесь у цели. А вот в делах любовных одиноким сердцам не стоит ждать кардинальных перемен с начала года. Это не самое благоприятное время для старта отношений. Но не стоит расстраиваться. Уже к лету ситуация изменится, и романтические свидания не заставят себя ждать.

Собака

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Год Быка для представителей знака станет периодом работы над собой и самосовершенствования. Многие займутся исправлением былых ошибок, уделят время саморазвитию. Также в приоритете будут те дела и заботы, которые вы давно откладывали на потом. В делах любовных звезды сулят семейным знакам период гармонии и взаимопонимания. Кроме того, в этом году вам удастся попутешествовать, посетив те места, о которых давно мечтали.

Кабан

1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Начало 2021 года станет благоприятным в плане улучшение финансового благосостояния представителей знака. Расположение небесных тел подарит вам немало возможностей найти дополнительные источники заработка. В начале года у многих одиноких сердец появится возможность расстаться с холостяцкой жизнью. Вас ожидают судьбоносные романтические знакомства. А вот семейным представителям знака стоит быть помягче с любимыми людьми. Строгая критика с вашей стороны может стать причиной затяжной ссоры.

Крыса

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

В этом году главной преградой на пути может стать ваша неуверенность в себе. Страх совершить ошибку будет подталкивать вас к поиску отговорок. В то время как нужно искать возможность достичь желаемого. А потому главное, с чем нужно усердно работать уже с начала года, ― ваша самооценка. В конце весны ― начале лета звезды советуют избегать экстрима. Есть большая вероятность получить травму. Что касается личной жизни, то уже в начале года звезды порадуют одиноких представителей знака романтическими знакомствами. Не упустите свою судьбу!

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