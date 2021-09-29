Поменявшая цвет ногтевая пластина – это проблема, с которой имеют дело многие женщины. И мало кто знает, как отбелить ногти в домашних условиях. Читайте материал от экспертов «Все буде добре» и вы узнаете о причинах изменения цвета, о профилактических методах и о том, как отбелить ногти в домашних условиях.

Из-за чего желтеют ногти

Прежде чем рассматривать вопрос, о том, как отбелить ногти дома, следует разобраться в причинах возникновения изменения цвета. Существует множество факторов, которые вызывают пожелтение ногтей:

Яркие лаки, особенно красного и бардового оттенка, в которых содержится быстро впитывающийся цветной пигмент. Ультрастойкие лаки, гель-лаки, из-за долгого использования в ногтевую пластину не поступает кислород, происходит «кислородное голодание», из-за которого ногти изменяют цвет. Грибок – на ранних стадиях окрашивает ногтевую эмаль в желтый оттенок. Никотин – во время курения микрочастицы смолы и никотина, содержащиеся в табачном дыме, оседают на ногтях, вызывая изменение цвета. Особенно быстро начинают желтеть ногти во время курения в закрытых помещениях. Алкоголь – постоянное злоупотребление алкогольными напитками вызывает разрушение внутренних органов, в том числе печени и легких. Нарушение работы внутри организма приводит к изменению цвета кожных покровов, волос и ногтей. Недостаток витаминов, железодефицитная анемия вызывают сбой в работе организма, приводя к изменению цвета кожи, тусклости волос и пожелтению ногтевых пластин.

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Профилактика желтизны ногтей

Предотвратить проблему легче, чем от неё избавиться. Следует вовремя снимать с ногтей лаки, применяя для этого средство, в состав которого не входит ацетон. Перед нанесением гель-лака требуется использовать специальную основу, предназначенную для защиты ногтей.

Для сохранения красоты рук, ногтей и хорошей работы всего организма лучше всего избавиться от вредных привычек и начать вести здоровый образ жизни. Следует перестать злоупотреблять напитками, в которых содержится алкоголь, бросить курить, при этом начав вести здоровый образ жизни. Включить в рацион продукты с высоким содержанием витаминов и минералов.

Если не уверены в причинах пожелтения ногтевой эмали, то перед тем, как отбелить ногти в домашних условиях, будет уместным проконсультироваться с дерматологом, сдать срезы ногтей на выявление грибка.

Раз в неделю желательно давать ногтям передышку от лака на несколько дней. Если был нанесен гель-лак, то перед повторным маникюром следует воздержаться около семи дней, для восстановления поступления кислорода. Крем желательно использовать специальный, предназначенный для питания рук и ногтей.

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Как отбелить ногти

Чтобы сделать ногти белее, нужно использовать специальные средства для отбеливания ногтей. Покупать товар лучше всего в специальных лавках или у проверенных поставщиков. Покупая специализированное средство, в первую очередь нужно обратить внимание на состав и надписи. Зачастую на отбеливающих препаратах написано: non-yellowing top, nail whitener. Ниже описаны средства, с которыми отбеливание ногтей в домашних условиях станет простой забавой.

Лак для отбеливания ногтей

Если у вас нет желания углубляться в поиски ответа на вопрос «как отбелить ногти в домашних условиях?», то самым простым решением будет приобретение специального геля или лака. Лак наносится после предварительной очистки ногтя и маникюра. Существуют лаки, созданные только для отбеливания, а есть и такие, которые, помимо осветления, способны укреплять ногтевую пластину.

Умные эмали заботятся о состоянии ногтей, делают их прочнее, препятствуют расслаиванию и защищают от внешних факторов. Благодаря светоотражающим частицам такие лаки хорошо смотрятся на ногтевой пластине, их можно использовать без дополнительного покрытия.

Отбеливающий карандаш для ногтей

В магазинах косметики, кроме эмалей и лаков, в продаже имеются карандаши, способные восстановить прежний цвет ногтя. Карандаш для отбеливания в своем составе имеет мел или белую глину. Косметический карандаш дает быстрый, но недолговременный эффект, после мытья рук средство смывается.

Отбеливающие и питательные ванночки для ногтей

Кроме специальных средств, можно использовать ванночки для отбеливания ногтевой пластины, они хоть и не дают мгновенный результат, но при постоянном использовании ногти и кожа рук станут выглядеть значительно ухоженнее и красивее.

Ромашковая

О ромашковой ванночке знали еще бабушки. Ромашка – это уникальное растение, которое очищает ногтевую пластину, снимает раздражение с кожных покровов, смягчает кожу рук, насыщая её витаминами.

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2. С лимонной кислотой

Если нет времени ходить по аптекам и искать соцветия ромашки, то ванночку можно сделать с использованием лимонки. Чайную ложку порошка следует растворить в стакане теплой воды, перелить жидкость в миску и погрузить туда ногти. Длительность процедуры 15 минут.

3. Содовая

Одной из самых простых ванночек для отбеливания считается — содовая. Соду необходимо смешать с водой, соблюдая равные пропорции. Кончики пальцев держать в растворе до двадцати минут.

4. С уксусом

Такая ванночка подойдет только после необрезного маникюра, так как любая ссадина или малейший порез может вызвать жжение и щипание от уксусной кислоты. Для процедуры потребуется взять чайную ложку уксуса, желательно яблочного, развести его в 350 граммах негорячей воды. Погрузить кончики пальцев в уксусный раствор на пять минут, по истечении отведенного времени руки хорошо промыть водой и помазать питательным кремом.

Отбеливание ногтей на ногах

Ногти на ногах вследствие различных факторов изменяют цвет. Факторами, влияющими на изменение цвета, могут быть лаки и некачественная одежда и обувь, которая красит не только ногти, но и кожу. Для того, чтобы придать пальцам ног и ногтям красивый, ухоженный вид, можно использовать все методы, описанные в этой статье.

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