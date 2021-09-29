Гороскоп на 30 сентября 2021 года подскажет, чего стоит опасаться в четверг. Кому стоит поберечь здоровье, а у кого наступило время для изменений? Читайте гороскоп на 30 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Постарайтесь наладить отношения с теми людьми, с которыми хотите продолжить сотрудничество. Берегите здоровье, избегайте стрессовых ситуаций и риска.

Телец

Этот день может подарить новые интересные перспективы, особенно в профессиональной сфере. Для этого нужно проявить не только желание, но и хватку. Если будете медлить с принятием решений или попросту расслабитесь, упустите драгоценное время.

Близнецы

Постарайтесь все взвешивать и не делать опрометчивых шагов. Неформальное общение будет приятным. Вы услышите массу комплиментов и просто добрых слов. Возможно, о себе напомнит человек, с которым вам интересно общаться. Это благоприятный период для романтических знакомств и свиданий.

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Рак

В этот день у вас все будет получаться. Не исключено, что коллеги помогут в воплощении ваших планов, но и вы в свою очередь не подводите их. Постарайтесь как можно больше общаться, так как ключ к успеху найдете именно при помощи связей и знакомств.

Лев

Ставьте перед собой реальные задачи и не поднимайте планку на недосягаемую высоту. В любви не должно быть никаких разочарований, возможны даже хорошие известия и приятные сюрпризы. Отличное время для того, чтобы потратить деньги на развлечения.

Дева

В профессиональном отношении этот день будет плодотворным. Составьте план действий и начните решать первоочередные задачи. Дел окажется много, но удастся справиться с любым объемом работы. Успешно будут складываться деловые переговоры, встречи, короткие поездки, путешествия, романтические приключения и новые знакомства.

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Весы

Если у вас появится новый знакомый — приятный человек противоположного пола, не спешите откровенничать или идти на сближение. В скором времени вы поймете, что это не ваша судьба. Зато для переговоров, подписания деловых бумаг и важных встреч день будет вполне удачным.

Скорпион

За новые дела без крайней необходимости не беритесь. В четверг вам придется делать выбор. Если вы колеблетесь и никак не можете сделать шаг в том или ином направлении, отложите принятие решения на некоторое время или посоветуйтесь с авторитетными людьми.

Стрелец

Успех станет вашим спутником, если будете достаточно терпеливы и не начнете опережать события. Попутно с мелкими проблемами вы будете успевать решать и важные вопросы. В этот период увеличится риск травмирования, поэтому не стоит увлекаться экстремальными видами спорта и развлечениями.

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Козерог

Удачное время для перемен, поэтому смело начинайте менять все, что вас не устраивает. Можно, например, сделать перестановку. Единственным исключением является любовь. Избегайте выяснения отношений с людьми, которые вам дороги.

Водолей

Вы сможете быстро найти общий язык с окружающими, включая несговорчивых коллег и милых, но совершенно неорганизованных домочадцев. Постарайтесь обсудить с партнерами вопросы инвестиций или распределения прибыли.

Рыбы

В четверг Рыбы могут отличаться прозорливостью. Вероятны вещие сны. Не исключено, что именно сегодня увенчаются успехом длительные попытки добиться признания. Творчество принесет реальные плоды. Опирайтесь на интуицию. Она поможет и в личной, и в общественной жизни.

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