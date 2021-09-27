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У программы «Вікна-новини» на СТБ новый ведущий

27.09.2021

Сегодня в эфир информационной программы «Вікна-новини» на СТБ вышел новый ведущий. Им стал журналист и корреспондент «Вікон» Орест Дрымаловский. Орест будет вести выпуск в 14:30 по очереди с Яной Брензей.

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«Четвертий ведучий у нашій команді ― це посилення бренду “Вікон”. Орест ― професійний журналіст, кореспондент, він пройшов досить довгий відбір і тепер як ведучий працюватиме в денному блоці “Вікон”. А на вільному від ведення тижні продовжить працювати журналістом», ― комментирует главный редактор и ведущий «Вікна-новини» Владимир Павлюк

Орест Дрымаловский в журналистике с 2015 года.  Еще во время учебы во Львовском национальном университете имени Ивана Франко он работал в нескольких львовских интернет-изданиях.  В 2019 году стал корреспондентом новостей львовского телеканала «Перший Західний».  Впоследствии ― ведущим программы «ОЧІ» на этом же телеканале.  Летом 2020-го Орест переехал из родного Львова в Киев и начал работу корреспондентом в «Вікна-новини» на СТБ, снимая сюжеты на остросоциальные темы: коммунальная и частная собственность, политические процессы.

Напомним, информационно-аналитическая программа «Вікна-новини» на СТБ входит в состав объединенной редакции информационного вещания Дивизиона «Новости» группы StarLightMedia, а также в топ лучших информационных программ на украинском телевидении. Это первые независимые новости в Украине, которым уже 25 лет доверяют зрители. За соблюдение высоких стандартов журналистики «Вікна-новини» неоднократно были отмечены профессиональными телевизионными премиями.

«Вікна-новини» на СТБ выходят с понедельника по пятницу в 14:30, 17:30 и 22:00.

Ведущие ― Татьяна Высоцкая, Яна Брензей, Ольга Кучер, Владимир Павлюк, Орест Дрымаловский.

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