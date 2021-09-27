Топ-7 любимых завтраков Владимира Ярославского

Завтрак – очень важен для правильной работы организма. Чтобы день начался вкусно и полезно, судья кулинарного шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский поделился своими любимыми завтраками. Топ-7 любимых завтраков от шеф-повара, спикера и бренд-амбассадора Владимира Ярославского читайте в материале.

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Завтрак должен быть правильно сбалансирован, но и не слишком плотным. Переедание может спровоцировать сонливость. Также очень важно, чтобы утренний прием пищи совершался в течение часа после пробуждения. Это нужно для выработки гликогена в печени.

Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский предлагает топ-7 своих любимых вариантов завтрака:

Жареные яйца с беконом Омлет с сыром Овсянка или льняная каша на кокосовом молоке Сырная запеканка с вареньем или сгущенкой Круассан с миндалем и апельсиновый сок Кофе, приготовленный с помощью устройства аэропресса Мамины, домашние горячие блинчики прямо со сковороды

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