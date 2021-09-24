Сегодня 24 сентября, сразу после выхода 2 выпуска романтического реалити «Холостячка» зрители телеканала СТБ увидят ток-шоу «Как выйти замуж». Тема эфира – «химия» в отношениях. Насколько она важна и стоит ли ей слепо доверять?

«Сегодня мы выясним, откуда берутся бабочки в животе, мурашки по коже и искры в глазах. Вместе с экспертами попробуем разобраться, существует ли та самая «химия». И при каких условиях она становится любовью», – поделился подробностями выпуска ведущий Григорий Решетник.

Как возникает притяжение между мужчиной и женщиной, что с нами происходит, когда мы начинаем ощущать притяжение, расскажут постоянные эксперты ток-шоу – Андрей Жельветро и Виктория Любаревич-Торхова.

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Кроме того, гостями выпуска станет пара, в отношениях которой не обошлось без «химии» –экс-Холостяк Михаил Заливако и его избранница в 11 сезоне романтического реалити – Анна Богдан.

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Помимо этого, к обсуждению темы выпуска присоединятся участники 2 сезона проекта «Холостячка»: Андрей Хветкевич, Дмитрий Шевченко, Олег Плахотнюк, Богдан Коломейко, Роман Васильев и другие.

А также не пропустите разоблачение одного из участников сезона и обсуждение главных событий не проекте.

Смотрите «Как выйти замуж» 24 сентября и каждую пятницу сразу после выпусков реалити «Холостячка» на СТБ!

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