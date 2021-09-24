Любовный гороскоп на сентябрь 2021 года поможет каждому знаку зодиака лучше понимать, что же ждет его в начале осени. Кто встретит свою судьбу? У кого возникнет прекрасное чувство влюбленности? А кому стоит спасать свои отношения? Подробнее — читайте в нашем любовном гороскопе.

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Любовный гороскоп — Овен

Начало осени для одиноких Овнов ― весьма неоднозначное время. С одной стороны, расположение небесных тел сулит им череду романтических знакомств. Но с другой ― возможны болезненные разочарования. А потому звезды советуют не забегать вперед и не делать поспешных выводов о людях, которые появляются в вашей жизни.

Любовный гороскоп — Телец

В этот период звезды настоятельно советуют семейным представителям знака поберечь чувства партнера. Есть большая вероятность, что ваши, на первый взгляд, невинные замечания или сказанные мимоходом слова могут стать причиной серьезного конфликта.

Любовный гороскоп — Близнецы

В этот период звезды сулят Близнецам череду романтических и весьма спонтанных встреч. А потому советуют представителям знака уделить больше внимания своей внешности. Ведь «та самая» встреча может случиться даже во время поездки на работу.

Любовный гороскоп — Рак

В этот период звезды сулят Ракам путешествия. И если для семейных представителей знака это станет прекрасной возможностью «зажечь» свои отношения с новой силой, то для одиноких сердец спонтанная поездка может стать началом крутого и очень положительного поворота в сфере личных отношений.

Любовный гороскоп — Лев

В этот период страсти в отношениях семейных Львов могут разгореться с новой силой. Главное ― не бояться сделать первый шаг в этом направлении. Именно вы можете задать нужный настрой в вашей паре.

Любовный гороскоп — Дева

В начале сентября одиноких Дев может накрыть волной ностальгии по былым отношениям. Но звезды советуют не идти на поводу у своих эмоций. Можете столкнуться с новым ― и еще большим ― разочарованием. Семейных же представителей знака ждет романтический сюрприз. Скорее всего, партнер порадует вас нежданным подарком.

Любовный гороскоп — Весы

Начало месяца для одиноких Весов ― время внутренних перемен. Скорее всего, представители знака смогут разобраться в себе и сделать нужные выводы. Что в дальнейшем поможет им построить крепкие и прочные отношения. Главное ― не бояться откровенного разговора «с самим собой».

Любовный гороскоп — Скорпион

В этот период ваша половинка может стать вам самым лучшим советчиком. Старайтесь прислушиваться к словам любимого человека. Это поможет избежать многих досадных промахов.

Любовный гороскоп — Стрелец

В сентябре звезды советуют одиноким Стрельцам не возлагать больших надежд на новые романтические знакомства. Есть риск, что ваши ожидания не оправдаются. Но не спешите огорчаться ― ваша судьбоносная встреча еще впереди.

Любовный гороскоп — Козерог

В этот период семейным Козерогам стоит чаще брать инициативу в свои руки. Романтические поступки, неожиданные свидания и милые сюрпризы не оставят любимого человека равнодушным. Скорее всего, страсть между вами разгорится с новой силой.

Любовный гороскоп — Водолей

Звезды советуют тем Водолеям, которые уже нашли свою любовь, проявить максимальную искренность в общении с партнером. Вероятно, что ваши отношения уже давно созрели к тому, чтобы перейти на новую ступень.

Любовный гороскоп — Рыбы

Расположение небесных тел может подталкивать Рыб к чрезмерной ревности и подозрительности. Но прежде чем сомневаться в искренности чувств вашей половинки, постарайтесь отстраниться от эмоций. Скорее всего, вы поймете, что ваши претензии беспочвенны.

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