Владимир Ярославский – талантливый шеф-повар, спикер, бренд-амбассадор и с 2019 года судья кулинарного шоу «МастерШеф». За 25 лет опыта работы ему удалось поработать с лучшими кулинарами мира. Где обучался Владимир Ярославский и откуда шеф-повар черпает новые знания – читайте в материале.

В 15 лет начал свое обучение в техникуме. Там Владимира научили держать в руке нож, разбираться в оборудовании. Именно в техникуме судья узнал о стандартах работы, откуда взялись правила и для чего они нужны.

Уже в 17 лет начал работать в лучшем ресторане города. Владимир приходил на работу каждый день без выходных. После учебы он сразу отправлялся в ресторан, а на выходных был на кухне уже с 6 утра.

В 20 лет поступил в институт. Там юный шеф-повар заслушивался лекциями по биохимии. В тот момент Владимир понял, что нюансы в кулинарии очень и очень важны. Но мир слишком быстро менялся, а система обучения не успевала обновляться. Поэтому актуальных знаний катастрофически не хватало.

В 25 лет стал шеф-поваром. Жажда знаний подтолкнула поехать в самую высшую на тот момент школу «Ностальжи» с Патриком Пажесом. Там он впервые увидел, как работают профессионалы разных национальностей.

Стажировка во многих странах. Владимир стажировался в Эмиратах. Также много раз посещал Италию, но для себя сделал вывод, что ему необходимы знания, которые он сможет получить только на обучении во Франции.

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В 34 года начал обучение во Франции. У Владимира сбылась давняя мечта – обучение во Франции в Институте Поля Бокюза. После этого у судьи проекта «МастерШеф. Профессионалы» кардинально перевернулось мировоззрение, и он под другим углом взглянул на кулинарию.

Поездки в другие страны на обучение. Сейчас Владимир ездит в другие страны на учебу хотя бы один раз в год. Владимир убежден, что в современном мире для получения знаний главное — иметь желание.

Работа – как возможность обучения. Специфика и график работы Владимира позволяют бывать у производителей. Для него это еще одна возможность уточнить нюансы, получить новые знания и навыки в каждой поездке.

Любимые рестораны в мире. Владимир Ярославский побывал во многих ресторанах мира. Любимые места расположены в Лондоне и Испании. Там он черпает свое вдохновение и находит что-то совершенно особенное во вкусе.

«Важно развивать себя во всем – иностранные языки, спорт, поездки в другие страны, знакомства с шефами и обмен опытом!» – подытожил Владимир Ярославский.

Источник: Instagram yaroslavskyi_vova

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