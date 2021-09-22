В этом году осень быстро вступила в свои права и не дала лету даже малейшего шанса задержаться. Но хоть в Украину и пришли холода, надежда на теплые деньки все еще остается. Будет ли бабье лето в Украине в 2021 году ― читайте в материале.

Бабье лето для многих символизирует переход от лета к осени. Это период последних теплых дней в году, а также возможность поймать последние лучи солнца и насладиться отдыхом на природе. Неудивительно, что все так ждут бабье лето. Будет ли еще у нас такая возможность в 2021 году?

Синоптики в своих прогнозах не приходят к единому мнению. Одни говорят, что бабьего лета уже не будет и постепенно в Украину придут холода. Но есть и более обнадеживающие прогнозы. Некоторые синоптики убеждены, что середина октября еще порадует нас теплом.

При любом раскладе унывать не стоит, ведь осень полна красок и волшебства. Запасайтесь горячим чаем, интересными книгами и наслаждайтесь осенней атмосферой.

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