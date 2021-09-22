Брови 2021: модные тенденции

Брови — одна из ключевых составляющих модного образа каждой уважающей себя женщины и девушки. За последние 20 лет понятие «модные брови» существенно изменилось: тонкие, широкие, в виде ниточек… Кажется, мы уже перепробовали все! А какие брови будут на пике популярности в новом 2021 году? Читайте в нашем материале самую актуальную информацию о модных тенденциях в дизайне бровей в 2021 году.

Мыльные брови

Мыльные брови — одна из самых модных укладок, благодаря которой можно добиться эффекта groomed brows, или «брови скаус». Ваши брови будут выглядеть более объемными и густыми. А густота в новом сезоне продолжает оставаться на пике популярности. Чтобы добиться головокружительного эффекта, нужно натереть мылом смоченную в воде круглую щеточку, а затем расчесать ею брови. Мыло обволакивает волоски, добавляя им объема, и заодно фиксирует форму.

Брови с влажным эффектом

Глянец снова в моде. И это касается не только макияжа губ, но и бровей. В сезоне 2021 актуальны брови, аккуратно уложенные густым слоем прозрачного фиксирующего геля. Правда, с этой техникой нужно быть очень аккуратной, чтобы не переборщить.

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Брови с зачесом

Густота и легкая небрежность бровей — то, к чему сегодня стремятся модницы всего мира. Однако если вас природа обделила и вам остается только мечтать о бровях, как у Кары Делевинь, не отчаивайтесь. Один из верных способов визуально расширить брови — уложить их круглой щеточкой так, чтобы волоски были направлены вверх. Так вам удастся прибавить пару миллиметров ширины.

Обесцвеченные брови

Этому тренду, в отличие от перечисленных выше, готова последовать далеко не каждая девушка. Однако на протяжении нескольких сезонов самые смелые модницы бесстрашно обесцвечивают свои брови. Решаясь на такой эксперимент, помните, что обесцвечивание подойдет девушкам со светлой кожей и волосами.

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Мягкое тонирование

Все мы знаем о золотом правиле, согласно которому брови могут быть на 1―2 тона светлее или темнее волос. Но на протяжении нескольких сезонов упорно наблюдаем за теми, кто старательно нарушает правила: так, на улицах больших городов часто можно увидеть светлокожих блондинок с черными, как смоль, бровями. Однако на одном контрасте далеко не уедешь. Поэтому в сезоне 2021 в моду возвращается мягкое тонирование. Не стесняйтесь использовать тени для бровей. Для светло-русых девушек — светлые тона, для жгучих брюнеток — более темные. А все для того, чтобы придать им более ухоженный вид.

Естественные брови

Однако несмотря на все ультрамодные тенденции, естественность по-прежнему в моде. Простые, не прокрашенные брови, слегка причесанные щеткой и закрепленные прозрачным гелем, помогут подчеркнуть красоту.

Что касается формы, то в сезоне 2021 на пике популярности будут брови средней ширины, прямой формы или с естественным изгибом.

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