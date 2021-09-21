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Как сделать маникюр гель-лаком в домашних условиях

21.09.2021

Гель-лак подкупает современных женщин своей стойкостью и легкостью в применении. Уже совсем не обязательно идти в салон, чтобы сделать такой маникюр. Вы можете купить профессиональные материалы и провести эту процедуру самостоятельно. Как сделать маникюр гель-лаком в домашних условиях, что для этого понадобится и есть ли от него вред — читайте в материале.

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Мы подготовили для вас список средств, необходимых для покрытия ногтей гель-лаком:

  • маникюрные инструменты
  • шлифовальная пилка (баф)
  • обезжиривающее средство
  • салфетки без ворса
  • праймер
  • базовое покрытие
  • цветной гель-лак
  • топовое покрытие
  • UV- или LED-лампа
  • масло для кутикулы

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Этапы нанесения гель-лака

  1. Сделайте гигиенический маникюр: обработайте кутикулу, придайте ногтям желаемую форму и отшлифуйте ногтевую пластину специальной пилкой — бафом.
  2. Далее обработайте ногти обезжиривающим средством. В качестве альтернативы подойдет спирт и жидкость для снятия лака.
  3. Покройте ногти одним слоем праймера.
  4. Нанесите тонким слоем базовое покрытие и просушите в лампе.
  5. Далее приступайте к цветному покрытию. Нанесите первый слой лака и просушите его. Тоже самое проделайте со вторым слоем.
  6. Закрепите «шеллак» топовым покрытием, прокрасив ноготь и с внутренней стороны тоже. Просушите в лампе.
  7. Обезжиривателем удалите липкий слой с ногтей.
  8. Смажьте кожу у основания ногтя маслом для кутикулы.
  9. Если лак попал на кожу вокруг ногтя, удалите его с помощью пилочки.

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Вреден ли гель-лак для здоровья?

Вокруг темы гель-лака не стихают споры: наносит ли он вред ногтям и так ли безопасна УФ-лампа? Попробуем разобраться в этих вопросах.  Итак, сам по себе гель-лак абсолютно безвреден, здесь главное — соблюдать технологию нанесения, чтобы не травмировать ноготь. Также выбирайте лаки проверенных производителей: этим вы обезопасите себя от токсичных компонентов. Что касается воздействия ультрафиолета: если лампа качественная, то она и безопасная. Главное — следить за своевременной заменой лампочек. Но вы можете перестраховаться и нанести солнцезащитный крем на руки перед процедурой. Однако все девушки любят и делают гель-лак. Особенно участницы проекта «Холостяк», ручки которых находятся в центре внимания.

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