Красивые и роскошные волосы – гордость любой девушки. Но вредные факторы постоянно ухудшают их состояние. С помощью масок, приготовленных в домашних условиях, можно восстановить поврежденные волосы, вернув им прежний здоровый вид. В материале вы найдете полезные рецепты, а также узнаете, как ухаживает за своими волосами Мирослава Ульянина.

Маски для сухих волос

Яично-медовая маска

Желток – 1 шт.

Мед – 1 ч. л.

Зубчик чеснока

Чеснок растереть до кашеобразного состояния, смешать с желтком и медом. Наносить на волосы и кожу головы на 2–3 часа. После смыть. Действует как средство для стимуляции роста волос.

Маска против ломкости на основе кефира

Кефир – 3 ст. л.

Желток – 1 шт.

Касторовое масло – 1 ч. л.

Смешать все ингредиенты, продержать на волосах ровно час, после чего смыть. Такая маска поможет справиться с ломкостью волос, но не ожидайте результатов с первого применения.

Маски для жирных волос

Белковая маска

1 белок взбить в пышную пену. Затем нанести его на голову и оставить до полного высыхания. После смыть теплой водой. Белок придает волосам силу и помогает контролировать выработку лишнего подкожного сала.

Маска на основе алоэ

Мякоть алоэ – 1 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Смешать все до однородной массы, смесь втереть только в корни волос. Оставить на 40 минут.

Маска для поврежденных и окрашенных волос

Маска на основе натуральных масел

Чтобы приготовить маску, подойдет любое натуральное масло: оливковое, льняное, кокосовое, кунжутное, масло виноградных косточек и т. д. Эти масла можно смешивать между собой, добавлять в них масляные витамины, а также просто использовать в чистом виде. Предварительно необходимо нагреть маску до 40–45 градусов. Нанести на сухие волосы и оставить на 30 минут, после чего смыть.

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Простые советы по уходу за волосами

Питание

Необходимо употреблять больше продуктов с витаминами А, В, С и Е – это поможет сделать волосы более густыми и здоровыми. При необходимости можете пропить курс специальных витаминов для укрепления и роста волос.

Не утяжеляйте волосы

Переизбыток средств для укладки волос утяжеляет их и делает неухоженными. Старайтесь не использовать пенки и муссы, а также лаки. Но если вы все-таки не можете обойтись без них, то подумайте о том, чтобы данная косметика подходила именно вашему типу волос.

Частое мытье головы

Вопреки тому, что существует множество шампуней для ежедневного использования, не нужно каждый день мыть голову. Это наносит вред вашим волосам, поскольку начинает вырабатываться больше кожного жира, и волосы становятся жирными и некрасивыми.

Мирослава Ульянина рассказала, как она предпочитает ухаживать за своими волосами:

«Чистые и ухоженные волосы – для меня очень важны, ведь это символизирует и красоту, и то, что женщина смотрит за собой. Волосы всегда должны быть чистыми, ухоженными и хорошо выглядеть. Я уделяю своим волосам много времени, но не могу сказать, что это что-то очень сложное.

Для меня важно, чтобы волосы были чистыми. Я мою голову утром после тренировки и вечером во время принятия душа. Волосы впитывают много энергии за день, хочется все это смыть, чтобы с легкостью пойти спать.

Очень важно пользоваться не только шампунем, но и кондиционером или бальзамом-ополаскивателем. Я советовалась со специалистами и поняла, что не нужно вестись на маркетинговые ходы, которые предлагают нам средства 2 в 1. Нужно отдельно пользоваться шампунем и кондиционером, так как у них разное действие. Кроме того, раза два в неделю я делаю маски для волос. Народными методами не пользуюсь, доверяю профессионалам. Перед тем, как купить средство по уходу за волосами, советуюсь с парикмахерами.

Важно следить, чтобы волосы были увлажненные и им хватало питания. Старайтесь не пересушивать волосы феном, утюжками и другими приборами. Я стараюсь пользоваться всем этим как можно реже, но из-за съемок это не всегда получается. В этом случае помогают термозащитные средства.

Заметила, что питание также очень влияет на состояние волос. Потому важно, чтобы питание было сбалансированным и в нем было достаточно растительных жиров».

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