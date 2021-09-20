Гороскоп на 21 сентября 2021 года расскажет, как влияет полнолуние на судьбу всех знаков зодиака. Кому этот день принесет счастье и подъем сил, а кому стоит поберечься? Читайте гороскоп на 21 сентября от экстрасенсов СТБ.



Больше по теме: Гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова

Овен

У Овнов с утра случится прилив энергии, но будьте осторожны ― активность может вылиться в конфликты и недопонимание между полами вечером.

Телец

Утренний успех может вдохновить Тельцов на необдуманные решения. Вероятна встреча с человеком, который сыграет роль наставника в решении проблем.

Близнецы

Близнецов может охватить сентиментальное или ностальгическое настроение. Не жалейте себя. Уделите время своей второй половинке в этот день.

Рак

Раки во вторник могут получить неожиданное вдохновение. Стоит быть осторожнее с финансовыми операциями. Возможна резкая смена настроения к вечеру.

Лев

Львам будет казаться, что мир у их ног, но нужно опасаться ложного первого впечатления. Во вторник высока опасность травм от колющих и режущих предметов.

Дева

У Девы вторник может стать днем духовного развития. Встреча с новым человеком может поставить под сомнение некоторые взгляды на жизнь.

Весы

Весам в полнолуние не стоит принимать решения по важным делам. Зато это лучшее время для повышения продуктивности работы.

Скорпион

Не время поддаваться соблазнам ― исход может оказаться сомнительным. Обратите внимание на окружение ― правильный человек принесет удачу в будущем.

Стрелец

Возможно удачное решение давних проблем. Стоит опасаться сомнительных денежных вложений. Вдохновение может позитивно повлиять на отношения.

Козерог

Чрезмерная эмоциональность грозит проблемами на работе. Неприятные известия могут испортить вечер.

Водолей

Новые задания на работе принесут удовольствие. Им стоит поделиться с близкими и расслабиться ― поспешные поступки грозят неприятностями.

Рыбы

Новые знания помогут получить выгоду в ближайшее время. Не стоит отвлекаться на переживания ― новый взгляд на знакомого человека или новая встреча обещают приятные сюрпризы.

Больше по теме: Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября 2021 года от экстрасенсов СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.