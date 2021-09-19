Гороскоп на 20 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 20 сентября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Неделя начнется для вас удачно. Вас ожидает успех в работе благодаря поддержке коллег. Возможна покупка недвижимости.

Телец

У вас будет напряженный день. Есть вероятность, что вы потратите больше денег, чем обычно. Возможны хорошие новости со стороны родственников.

Близнецы

Понедельник будет днем новых возможностей для Близнецов. Перед вами откроются нужные двери благодаря полезному знакомству. Смело стройте планы на будущее.

Рак

Астрологи советуют Ракам обратить внимание на свое здоровье. В понедельник вы заработаете больше обычного, но столько же и потратите. Намечается прогресс в вашем образовании.

Лев

Львов ожидает успех в работе или бизнесе. Ваш профессионализм будет поощряться. Не сомневайтесь в себе и идите только вперед.

Дева

Звезды советуют Девам уделить время близким людям. Возьмите паузу. Это поможет понять, чего вы хотите на самом деле.

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Весы

Весам не стоит в понедельник начинать новую деятельность или инвестировать свой капитал. Возможно, из-за разногласий с коллегами вы не сможете выполнить всю работу вовремя.

Скорпион

Удача будет на стороне Скорпионов. Вы избавитесь от всех своих неприятностей, и в этом вам помогут члены семьи. Вам откроются новые возможности. Намечается финансовый прогресс.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам избегать кредитных операций. Держитесь подальше от ненужных споров, потому что даже мелочь, которую вы скажете, может превратиться в большую ссору.

Козерог

Ваши высокие интеллектуальные способности помогут вам решить проблемы. Вложения, связанные с вашим домом, будут выгодными.

Водолей

Водолеев ожидают проблемы в работе. Стоит с осторожностью принимать любые решения. Однако помощь коллег изменит вскоре ситуацию в вашу пользу.

Рыбы

Звезды предвещают Рыбам успех в работе. Ваши старания будут оценены, и возможно, вы получите повышение.

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