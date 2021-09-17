Гороскоп на 18 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 18 сентября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Звезды предвещают Овнам успех во всех сферах деятельности. Ваши старания будут оценены по достоинству.

Телец

Астрологи советуют Тельцам быть внимательными в денежных вопросах. В принятии решений не стоит полагаться на эмоции.

Близнецы

Близнецы получат приятную новость. То, о чем вы так долго думали, наконец-то осуществится.

Рак

Астрологи советуют вам осторожно подходить любым делам и решениям и дважды подумать, прежде чем что-либо начинать. Не стоит браться за новую работу. Избегайте путешествий.

Лев

Напряженный день для Львов. Возможны недопонимания в отношениях с родственниками или друзьями. Старайтесь сохранять спокойствие. Это даст возможность избежать потерь.

Дева

Девы в субботу смогут добиться успеха в финансовой сфере. Те, кто ищут работу, получат хорошее предложение. Также возможен новый опыт, связанный с бизнесом.

Весы

В субботу может решиться проблема, которая так долго вас отягощала. Будьте решительны и полагайтесь только на себя.

Скорпион

У Скорпионов будет сложное начало дня, но к вечеру все наладится благодаря поддержке друзей.

Стрелец

Удача будет на стороне Стрельцов. Вы добьетесь успеха в своем начинании. Также это подходящий день для составления планов на будущее.

Козерог

День может быть немного трудным для вас, поскольку большая часть вашего времени будет потрачена на решение семейных проблем.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации со стороны недоброжелателей. Это позволит сохранить внутренний баланс.

Рыбы

Семейные дела полностью поглотят вас. Не ввязывайтесь в споры, сконцентрируйтесь на будущих планах.

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