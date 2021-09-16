Гороскоп на 17 сентября 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 17 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 17 сентября от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Вас могут навестить родственники, и эта встреча порадует всех. Усилия по улучшению вашего образа жизни увенчаются успехом.
Телец
Напряженный день для любовных отношений Тельцов. Избегайте обвинений в ссорах и прислушивайтесь к своему партнеру. У одиноких Тельцов предвидятся споры по пустякам с близкими людьми.
Близнецы
Звезды предвещают Близнецам новые возможности. Не бойтесь рисковать, даже если придется от чего-то отказываться. В долгосрочной перспективе вы выиграете от этого.
Рак
Астрологи советуют Ракам не спешить в пятницу ни в чем. Подходите ко всем решениям взвешенно и рационально.
Лев
Благоприятный день для изучения чего-то нового. Если вы кому-то одолжили деньги, эта пятница ― подходящее время для того, чтобы вернуть их.
Дева
Пятничные поездки по работе принесут Девам большую пользу. Во время этих поездок также может произойти знакомство с интересными людьми.
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Весы
Весам стоит поделиться своими мыслями с членами семьи, так как это поможет вам принять верное решение. Также будут решены проблемы, связанные с ребенком.
Скорпион
Звезды рекомендуют вам пока воздержаться от построения планов на будущее. Сохранение текущего положения дел поможет шире взглянуть на ситуацию.
Стрелец
Отнеситесь серьезно к своей работе. Постарайтесь завершить все незаконченные дела вовремя. Усердная работа вскоре принесет свои плоды.
Козерог
Из-за финансовых проблем вы, скорее всего, будете переживать негативные эмоции. Однако поддержка и терпение близких людей поднимут ваш моральный дух.
Водолей
Подходящий день для того, чтобы изменить сферу деятельности и найти полезные знакомства. Будьте уверены в себе!
Рыбы
Сосредоточьтесь на своем здоровье. Занятия спортом или медитация помогут восстановить внутренний баланс.
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