У ведущей телеканала СТБ Оли Кучер 8 сентября родилась девочка. Счастливые родители назвали своего первенца Софи. Девочка родилась в полседьмого вечера с весом 3300 грамм и ростом 53 сантиметра.

«Шість днів. Цілих ШІСТЬ днів у нас є донечка. Пишу й не вірю. Чую, як вона сопе поруч, ― і не вірю. Колихаю її на руках ― і не вірю. Заглядаю щосекунди, як вона спить, ― і не вірю. Мама Оля. Сама в шоці від цих слів. Дякую чоловіку за те, що змінив моє життя назавжди. І тобі, Софі, дуже дякую. Готуйтеся, буду звітувати, як усе минало. Бо втриматися нема сил».