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Ведущая «Вікна-новини» Оля Кучер стала мамой!

15.09.2021

У ведущей телеканала СТБ Оли Кучер 8 сентября родилась девочка. Счастливые родители назвали своего первенца Софи. Девочка родилась в полседьмого вечера с весом 3300 грамм и ростом 53 сантиметра.

ольга кучер

«Шість днів. Цілих ШІСТЬ днів у нас є донечка. Пишу й не вірю. Чую, як вона сопе поруч, ― і не вірю. Колихаю її на руках ― і не вірю. Заглядаю щосекунди, як вона спить, ― і не вірю. Мама Оля. Сама в шоці від цих слів. Дякую чоловіку за те, що змінив моє життя назавжди. І тобі, Софі, дуже дякую. Готуйтеся, буду звітувати, як усе минало. Бо втриматися нема сил».

Для появления доченьки на свет Оля выбрала роддом «Лелека». На днях ведущая поделилась фотографиями с палаты и выписки в своих соцсетях:

ольга кучер ольга кучер

ольга кучер

Здоровья малышу! И следим за обновлениями на странице новоиспеченной мамочки.

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