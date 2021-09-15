Гороскоп на 16 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 16 сентября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

С самого утра ваш день будет полон хороших новостей. То, о чем вы давно думали, может осуществиться в четверг.

Телец

Астрологи советуют вам отдохнуть и провести время с семьей. Это даст возможность посмотреть на проблемы под другим углом и решить их в ближайшее время.

Близнецы

Удачный день в сфере финансов. Вы можете получить новый источник дохода, который поможет осуществить давно задуманную покупку.

Рак

День обещает быть спокойным. Вы с легкостью справитесь со всеми задачами и сможете посвятить вечер себе и своим близким.

Лев

День может принести проблемы в семье, из-за которых вы будете постоянно отвлекаться. Это может повлиять и на вашу работу. Старайтесь сохранять спокойствие при любых обстоятельствах.

Дева

Доверьтесь своей интуиции, она может привести вас к положительным изменениям. Одинокие Девы смогут добиться успеха в любовных отношениях.

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Весы

Астрологи советуют Весам быть внимательными. Вы можете понести ненужные траты либо попасть в неприятную ситуацию. Не стоит принимать поспешных решений.

Скорпион

У Скорпионов могут возникнуть проблемы в работе или любовных отношениях. Сохраняйте позитивное мышление, поскольку негативные мысли могут повлиять на ваше здоровье.

Стрелец

Стрельцы могут чувствовать себя немного одиноко. Звезды рекомендуют вам провести этот день с пользой для своего здоровья.

Козерог

16 сентября Козерогам стоит сконцентрироваться на работе. Ваши идеи будут оценены начальством, и вы можете получить повышение.

Водолей

Возможно, вам придется принять важное решение. Руководствуйтесь логикой и здравым смыслом. Интуиция может подвести вас на этот раз.

Рыбы

Удачный день для Рыб. Все ваши дела будут увенчаны успехом. Возможны новые знакомства.

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