В 2021 году на пике популярности будет оставаться естественность. Это касается абсолютно всего, в том числе и макияжа. Поэтому, если вы находитесь в поиске актуальных техник, цветов и трендов, то можете вздохнуть с облегчением. Их намного меньше, чем вы себе представляете. В 2021 году главное сохранять линию своей природной красоты. Тренды дневного макияжа 2021 года — смотрите в фото.

Макияж этого года может быть абсолютно незаметным. Это поможет вам набрать несколько баллов, чтобы стать победительницей в рейтинге «Самая стильная». Однако если хотите расставить акценты, то не бойтесь уделять внимание бровям. Брови могут быть зачесаны вверх и аккуратно подстрижены. Чем натуральнее будет густота и ширина брови, тем лучше. Время «ниточек» осталось в далеком прошлом.

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Брови, зачесанные вверх

Не бойтесь веснушек! Это настоящее звездное небо на вашем лице. Забудьте о плотных тональных основах, которые перекрывают каждую неровность тона кожи. Убедитесь, что это может быть красиво. По желанию можете подчеркивать щеки румянцем.

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Макияж с веснушками

Губы всегда можно сделать главным акцентом образа. Натуральность не означает попрощаться с помадами. Даже с красными или сочными ягодными губами можно сохранить линию естественности и неперегруженности образа. В таком случае позаботьтесь о том, чтобы ваши глаза были с абсолютно нейтральными тонами.

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Макияж с яркими губами

Стрелки порой позволяют сделать глаза намного выразительнее. Поэтому отказаться от них не стоит, да и не нужно. Мода на толстую линию до висков в стиле Эми Уайнхаус покинула топовые позиции, а на смену пришла утонченная либо вовсе растушеванная стрелка.

Макияж со стрелками

Тени — главный элемент косметики в 2021 году. Они способны обыграть вашу внешность и придать взгляду сияния. Поэтому выбирайте более теплые и натуральные оттенки с внедрением в текстуру глиттера или мелкого шиммера.

Тени для глаз

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