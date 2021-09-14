Сентябрь богат на целый перечень садово-огородных работ. Чтобы правильно их спланировать, рекомендуем ориентироваться на лунный календарь садовода на сентябрь 2021 года. Больше — читайте в нашем материале.

Период до 9 сентября

Согласно лунному календарю садовода-огородника на 2021 год, в это время лучше заняться облагораживанием и уборкой садового участка. Это может быть прополка и удаление сорняков, побелка стволов, перекопка почвы в приствольном круге и полив плодовых деревьев и ягодных кустарников. Также в первую декаду месяца в почву вносятся органические удобрения: перегной, компост и др. Основная цель подкормки растений органикой заключается в подготовке сада к предстоящим затяжным холодам.

Начало сентября ― оптимальный период для посадки в открытый грунт саженцев декоративных и плодовых культур, а также высадки тюльпанов и нарциссов. Некоторые плодовые культуры позднего срока созревания пока не стоит трогать, при благоприятных погодных условиях можно оставить плоды дозревать на ветках.

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Период с 9 по 25 сентября

Согласно календарю, неблагоприятным периодом для работы и облагораживания в саду считаются дни новолуния (9 сентября) и полнолуния (25 сентября).

В середине месяца нужно провести профилактическое опрыскивание выращиваемых на территории сада плодовых и ягодных культур. Это делается для того, чтобы уничтожить вредоносных насекомых и их личинки, которые обитают под корой растений.

После 25 сентября

В конце сентября время приступать к облагораживанию и подготовке растений к предстоящей зимовке. В данный период проводится уборка, перекопка, рыхление и мульчирование почвы в приствольном круге и на садовых грядках.

Конец сентября будет благоприятным для посадки саженцев сливы, вишни, абрикоса, смородины и жимолости.

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