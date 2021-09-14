Гороскоп на 15 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 15 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны смогут познакомиться с кем-то новым и расширить круг общения. Тем, кто хочет иметь собственную крышу над головой, удастся получить кредит на покупку недвижимости.

Телец

15 сентября Тельцам нужно быть внимательными к тому, что им навязывают. Это не лучшее время для разговора с начальником о повышении, потому что возможен отрицательный ответ.

Близнецы

Подходящий день для того, чтоб отдохнуть и перевести фокус на себя и свою семью. Уделите время близким, выберитесь за город, насладитесь теплым вечером.

Рак

Отличный день для Раков, чтоб завести полезные знакомства. Вам следует много общаться. Большая часть информации будет передаваться невербально. Доверьтесь своей интуиции.

Лев

Звезды рекомендуют Львам больше следить за своим здоровьем. Вы также можете столкнуться с потерями в бизнесе или инвестициях.

Дева

Девам стоит быть очень последовательными в своей работе, хотя не исключено, что какое-то неожиданное событие может изменить все планы.

Весы

Карьерные вопросы будут преобладать в этот день. Ваша производительность достигнет пикового уровня, что принесет множество похвал и приятных бонусов.

Скорпион

15 сентября может принести влюбленным Скорпионам неожиданный поворот событий. Впрочем, нечего паниковать. Этот поворот будет удачным и, возможно, даже судьбоносным.

Стрелец

Удачный в карьерном плане день. Особая способность Стрельцов четко визуализировать исход любого решения произведет впечатление на их начальство.

Козерог

Напряженный день для Козерогов, когда вы будете полностью поглощены соблюдением дедлайнов на работе. То, что беспокоило вас на фронте здоровья, скоро исчезнет.

Водолей

Немного роскоши ― вот что сейчас нужно Водолеям. Маленькие подарки для себя или релаксирующие процедуры помогут вырваться из рутины. Не беспокойтесь о том, что потратите немного больше, чем обычно.

Рыбы

15 сентября Рыбам стоит довериться своим навыкам и прошлому опыту. День предвещает испытания, в которых не стоит принимать поспешных решений.

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