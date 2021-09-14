Что приготовить на завтрак из творога: рецепты от участника «МастерШеф»
Полноценный сытный завтрак способен задать хороший ритм работы вашему организму на целый день! Но что приготовить на завтрак? Полезный и питательный творог подойдет как нельзя лучше для первого приема пищи: он хорошо усваивается организмом и при этом богат белками, кальцием и витаминами. А блюда из творога получаются вкусные и разнообразные: сырники, запеканки, оладьи, кексы и вареники. Подробные рецепты творожных блюд для завтрака от суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича читайте в нашем материале.
Творожная запеканка с ягодным соусом
Ингредиенты:
- творог — 500 г
- яйца — 2 шт.
- сахар — 3 ст. л.
- манка — 2 ст. л.
- ванилин — по вкусу
- изюм — по вкусу
Ингредиенты для ягодного соуса:
- ягоды — 250 г
- сахар — 2 ст. л.
- лимонный сок — несколько капель
Приготовление:
- Взбейте яйца, добавьте сахар и постепенно введите творог, а после — манку. Добавьте изюм и ванилин. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите туда творожную смесь и разровняйте.
- Сверху сбрызните запеканку растопленным сливочным маслом и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов.
- Выпекайте запеканку в течение 25—30 минут.
- Приготовьте соус: ягоды промойте, измельчите в блендере. Поставьте на огонь, добавьте сахар, лимонный сок и проварите до растворения сахара.
- Подавайте запеканку, политую сверху остывшим ягодным соусом.
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Оладьи из творога
Ингредиенты:
- творог — 150 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 50 г
- кефир — 300 мл
- сода — 1/3 ч. л.
- сахар — 1 ст. л.
- ванилин — по вкусу
Приготовление:
- Яйцо взбейте с сахаром.
- Добавьте творог, кефир, соду и тщательно перемешайте.
- Всыпьте муку и замесите тесто, по консистенции напоминающее густую сметану.
- Выкладывайте тесто на заранее разогретую сковороду с помощью столовой ложки и обжаривайте с двух сторон до румяной корочки.
- Подавайте оладьи со сметаной или топпингом.
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Творожные оладьи со шпинатом
Ингредиенты:
- шпинат — 250 г
- творог — 250 г
- яйца — 2 шт.
- пшеничная мука — 2 ст. л.
- кукурузная мука — 2 ст. л.
- растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление:
- Шпинат прогрейте на сковороде до мягкости. Дайте ему остыть.
- Взбейте яйца, перемешайте с остывшим шпинатом. Затем добавьте предварительно просеянную пшеничную и кукурузную муку, творог, соль и оставьте на 15 минут.
- На разогретую сковороду выкладывайте тесто с помощью столовой ложки и жарьте по 2 минуты с каждой стороны.
- Подавайте оладьи со сметаной.
Ленивые вареники с ягодами и моцареллой
Ингредиенты:
- творог — 300 г
- яйцо — 1 шт.
- мука — 2/3 стакана
- сахар — 2 ст. л.
- сливочное масло — 50 г
- сушеный розмарин — 1/3 ч. л.
- ягоды замороженные — 250 г
- моцарелла — 50 г
Приготовление:
- Творог протрите через сито или измельчите в блендере. Добавьте яйцо, 25 г растопленного сливочного масла, 1 ст. л. сахара, розмарин и муку. Замесите мягкое тесто.
- Доску присыпьте мукой, раскатайте на ней тонкие колбаски из теста и нарежьте их на кусочки длиной 1–2 см. Обваляйте кусочки в муке.
- Отварите ленивые вареники в подсоленной кипящей воде в течении нескольких минут.
- Приготовьте соус: измельчите ягоды с 1 ст. л. сахара в блендере.
- Выложите ленивые вареники в форму для запекания и полейте ягодным соусом. Сверху выложите оставшееся сливочное масло и посыпьте тертой моцареллой.
- Поставьте форму в разогретую духовку на несколько минут.
Творожные кексы
Ингредиенты:
- творог — 150 г
- яйца — 3 шт.
- сливочное масло — 150 г
- сахар — 1 стакан
- мука — 1 стакан
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Приготовление:
- Яйца взбейте с сахаром.
- Добавьте растопленное сливочное масло и творог, тщательно перемешайте.
- Всыпьте просеянную муку, соединенную с разрыхлителем, и замесите тесто по консистенции, как густая сметана.
- Смажьте формы для кексов сливочным маслом и наполните их на 2/3 тестом.
- Выпекайте кексы 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
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