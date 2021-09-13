Журналистка СТБ Эмма Антонюк вошла в лонг-лист премии «Высокие стандарты журналистики ― 2021»
Эксперты национальной премии «Высокие стандарты журналистики ― 2021» определили длинный список номинантов. Лонг-лист опубликован на сайте премии. Претенденты на победу традиционно представлены в трех номинациях: «За устойчивый, качественный, длительный медийный проект», «За быстрое и качественное развитие в профессии», «За качественный региональный/нишевый медийный проект».
Эмма Антонюк номинирована в категории «За быстрое и качественное развитие в профессии»!
Эмма Антонюк — корреспондент информационной программы «Вікна-новини» на СТБ, колумнист портала «Гендер в деталях» и популяризатор чтения. Эмма является автором рубрики о книгах в «Вікна-новини», где известные и влиятельные украинцы советуют к прочтению книги, изменившие их жизнь и мировоззрение. Цель этого проекта — продвигать разножанровые книги среди зрителей и побудить украинцев к их прочтению. Среди гостей Эммы были: шоумен Сергей Притула, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, телеведущая Маша Ефросинина, телеведущая и популяризатор этикета Ольга Фреймут, актриса Елена Кравец, певица Ирина Федишин.
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В экспертную группу премии «Высокие стандарты журналистики — 2021» вошли:
- журналистка, телеведущая «Общественного» Мирослава Барчук;
- главный редактор делового новостного портала Liga.net Борис Давиденко;
- шеф-редактор интернет-издания «Детектор медиа» Наталья Лигачева;
- журналист, колумнист, телеведущий Павел Казарин;
- медиаэксперт, медиаисследователь «Львовского медиафорума» Игорь Балинский;
- главный редактор и соучредитель интернет-издания TEXTY.org.ua Роман Кульчинский;
- автор медиамониторинга интернет-издания «Детектор медиа», медиаексперт «Львовского медиафорума» Зоя Красовская;
- главный редактор журнала «Локальная история» Виталий Ляско;
- медиаэксперт, исполнительный директор «Львовского медиафорума» Юрий Опока.
* Премия «Высокие стандарты журналистики» — награда, созданная в 2016 году основателем GROWFORD Institute Виталием Ломаковичем. В этом году состоится 5-я юбилейная церемония. А победителей премии объявят в декабре.
В 2019 году на премию также была номинирована журналистка «Вікна-новини» на СТБ Алена Лунькова в категории «За устойчивый, качественный медийный проект».
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