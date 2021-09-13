Победитель шоу «Х-фактор» Melovin, который недавно совершил каминг-аут и наконец имеет возможность жить без страха, сообщил, что сейчас у него нет ни бойфренда, ни девушки. Последние же серьезные отношения артиста были с парнем и продолжались шесть лет. Почему они разошлись, Константин пояснил «Светской жизни».

«Все стало очень холодным, спокойным. А я ― человек бурлеска, мне всегда нужна какая-то эмоция. Если очень все спокойно, мне хочется скандала. Если что-то очень скандальное, мне хочется покоя. Короче, я очень неоднозначный человек», ― признался певец.

По словам Бочарова, он решился рассказать своей маме о том, что является бисексуалом, лишь в конце прошлого года. И разговор был не из легких.

«Мы сидели, плакали с ней. Она сказала, что меня очень любит и ей безразлично, кого я люблю, чтобы только я был счастливым для нее ребенком.

Папа же узнал большую новость вместе со всеми, когда увидел каминг-аут Melovin на сцене Atlas Weekend». Как отметил Костя, отец, как настоящий дипломат, решил пикантные темы вообще не обсуждать.

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