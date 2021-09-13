Гороскоп на 14 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 14 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам стоит готовиться к путешествию, которое отнимет много сил и может растянуться на несколько месяцев.

Телец

На Тельцов могут свалиться неожиданные проблемы, решение которых лежит за горизонтом.

Близнецы

Неожиданные задачи на работе могут оказаться не такими простыми, если у вас не будет подходящего настроения с самого утра.

Рак

Ракам стоит принять влияние Луны и не совершать спонтанных поступков. В этот день придет важное сообщение.

Лев

Львов ждут мелкие неприятности, связанные с близкими, которые могут не прийти вовремя на помощь.

Дева

Дев ждет просвет в целой туче неприятностей, которые последнее время их окружали.

Весы

Не время останавливаться и расслабляться в процессе тяжелой работы ― для этого есть суббота и воскресенье.

Скорпион

Вас ждет интересная финансовая операция и столь желанный отпуск, который может привести к кардинальным переменам в жизни.

Стрелец

Стрельцов ждет встреча с давними знакомыми, неприятные разговоры, но плохое настроение может скрасить чудесный сюрприз или подарок.

Козерог

Возможно, Козерогам придется решать срочные проблемы на работе. Помощь второй половинки может иметь романтические последствия.

Водолей

Не стоит бояться принимать решения по поводу чего-то нового. Однако вам нужно обратить внимание на свое здоровье.

Рыбы

Вас может отвлекать от работы спонтанное желание совершить какой-либо безумный поступок. Но незавершенные дела могут испортить день.

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