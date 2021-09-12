Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю с‌ ‌13 ‌по‌ ‌19 ‌сентября 2021 года.

Овен

Вас ждет череда знакомств, которым, однако, не стоит отдавать слишком много времени и внимания. Вам стоит ограничить бессмысленные траты и задуматься о смене обстановки в доме. Ваши актуальные задачи потребуют углубленного подхода. Этот период оптимален для внедрения инноваций, модернизации, реализации новых производственных направлений. Но не действуйте в одиночку, обязательно посоветуйтесь с близкими.

Телец

Не торопитесь с принятием судьбоносного решения. Возможно, на вас будут давить, но не обращайте внимания. На самом деле у вас масса времени. Сейчас есть отличный шанс повысить свой доход, причем варианты могут быть абсолютно любыми. Сами тоже будьте гибкими, не делайте того, что будет ограничивать вас, пусть даже в будущем. Звезды советуют вообще на эту неделю взять отпуск, если это возможно.

Близнецы

Вас ждет важный разговор, а потом — значимое событие. Это оптимальное время для планирования ребенка, удобное — для переезда. Однако на данном этапе лучше ничего не менять в жизни младшего поколения, если только инициатива не будет исходить от него. Вообще, обратите внимание на нужды своих детей, они сейчас требуют вашего времени, внимания и сил.

Рак

На этой неделе ваши близкие друзья помогут вам самореализоваться и получить важный опыт. Тут общая динамика вновь поднимется до пиковых отметок, так что готовьтесь плотно поработать. Но не стремитесь успеть везде, лучше выберите пару приоритетных направлений. Отнеситесь с пониманием к словам своих коллег, не игнорируйте слухи. Периодически останавливайтесь и оценивайте свою работу.

Лев

Сейчас вы можете заметить что-то важное и модернизировать рабочий процесс, сделав его быстрее и эффективнее. Используйте это для того, чтобы улучшить свое материальное положение. С точки зрения личных отношений конец недели будет особенно ярким для вас. Вам потребуется больше домашнего комфорта, вы будете мирно наслаждаться жизнью, но иногда захочется чего-то экстремального. Ваши желания обязательно исполнятся, просто оставайтесь собой.

Дева

Эта неделя принесет всего несколько значимых событий, зато все они будут действительно важными. Ваш отец или какой-то мужчина, возможно, брат или муж, поможет сделать правильный выбор в трудной ситуации. Руководствуйтесь разумом, а чувствам отдайте второй план. В целом основной фокус сосредоточится на рабочем направлении и сфере финансов.

Весы

Обратите внимание на свое здоровье. Все вроде будет в порядке, только под конец недели есть небольшой риск подхватить простуду, так что будьте внимательны. На любовном фронте произойдет что-то важное, вы сумеете добиться того, чего давно хотели и уже, вероятно, успели об этом забыть. Все сложится ровно так, как планировали, будь то отпуск, семейное мероприятие или просто отдых вечером.

Скорпион

Интуиция подскажет вам, как правильно действовать в новых условиях, в которые вы сейчас попали. Первое, на что стоит обратить внимание, — это мотивация. Если вы не уверены в своей цели, тогда и не стоит к ней идти. Это время не подходит для полумер и остановок за полшага до победы. Сфокусируйтесь на финансовой стороне вопроса и все просчитайте. Это поможет вам не совершать критических ошибок, не просчитаться.

Стрелец

Не слушайте мнение со стороны. Сейчас помощь вам не нужна, вы сами можете справиться со всем, что вас ждет. Тем более, что здесь не будет каких-то критических ситуаций, скорее вполне обычные трудности, знакомые каждому на вашем месте. Постарайтесь не слишком напрягаться в начале недели: вам еще потребуются энергия и ресурсы, чтобы реализовать какой-то проект. Все зависит только от вас самих.

Козерог

В личных отношениях ведите себя скромнее, когда находитесь на людях, а вот наедине покажите второй половинке всю свою страсть. Будьте смелее, но не заигрывайтесь. Вас ждет важная встреча. Она не несет перемен в жизни. Но перемены могут произойти в вас самих, и в этом случае нужно отнестись к ним со всей внимательностью. Самое важно сейчас — вы сами, и никто не должен с этим спорить.

Водолей

Эта неделя идеальна для прогресса. Личностного, профессионального, творческого — какого угодно, исключая разве что сферу профессионального спорта, здесь вам лучше подождать с какими-то значимыми событиями. Вы примете важное решение в семье, а потом вас ждет сюрприз от родственников. Что касается неожиданных предложений — будьте с ними осторожнее, даже если они исходят от близких друзей.

Рыбы

Одинокие Рыбы могут развить отношения с новым партнером, а могут этого и не делать. Выбор будет обусловлен тем, что в середине недели также есть вероятность завести новые контакты. Так что подумайте, вас никто не будет торопить. Конец недели будет несколько спокойнее. Во-первых, значимых знакомств уже не предвидится. А во-вторых, вы к этому времени примете все важные решения и будете работать с их последствиями.

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