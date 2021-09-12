Гороскоп на 13 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 13 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

У Овнов успехом увенчается поиск нужной информации. В отношениях с людьми могут возникнуть сложности. Уходите любым способом от споров и конфликтов. Исправить ошибки, допущенные в этот день, будет трудно. Постарайтесь помириться со всеми, с кем находитесь в ссоре или натянутых отношениях. На первый план выходит забота о своем здоровье.

Телец

Этот день не должен преподнести неприятных сюрпризов. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Нужно вступать в активное взаимодействие с окружающими. Спонтанные решения могут оказаться удачными.

Близнецы

Идеальный день для различных практик. Он хорош для начала цикла физических упражнений, лечебного голодания или диеты. Любые начинания в этот день получат дополнительную энергетическую подпитку.

Рак

Избегайте перемен в любых областях деятельности, так как они могут обернуться совсем не той стороной, какую вы хотели бы видеть. Можно положиться на старые связи, которые откроют новые перспективы. Следует сглаживать конфликты и все вопросы решать миром.

Лев

Свой график нужно заполнить важными делами и встречами. Не отказывайте себе в удовольствии посетить увеселительные мероприятия. Если будете не только сторонним наблюдателем, но и активным участником, сможете получить гораздо больше положительных эмоций, чем предполагаете.

Дева

Сейчас не стоит вступать в словесные баталии. Ваша сила убеждения на какой-то период ослабнет, и вы сами можете подвергнуться чужому воздействию. Не исключены проблемы в отношениях с любимым человеком, но не решайте вопросы сгоряча. Для новых знакомств это не лучшее время.

Весы

Не планируйте ничего серьезного. Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Постарайтесь получить компенсацию приятными встречами и интересными мероприятиями.

Скорпион

В этот день нужно сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы начнете размышлять и анализировать, тем дальше будете уходить от правильного выбора. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих — ваша голова окажется самой светлой.

Стрелец

У вас будет возможность реализовать задуманное и преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. Этот день благоприятен для любви. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства. Есть шанс решить какие-то давние семейные проблемы.

Козерог

Прекрасный период для освобождения от давнишних привычек, также можно попробовать что-либо новое. В отношениях это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне.

Водолей

Настало время принятия самых ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволят отделить истинно важное от наносного и малозначимого.

Рыбы

В этот день вы можете рассчитывать на свои старые связи, которые откроют новые перспективы. Возможно получение новой важной информации. Поэтому не избегайте встреч и разговоров со знакомыми. Идет хорошее время для развлечений и вообще для любой смены привычной обстановки.

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