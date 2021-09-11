Гороскоп на 12 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 12 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Какие-то проблемы или незаконченные дела не дают вам спокойно наслаждаться временем, когда у вас очень много энергии. Побудьте в уединении и соберитесь с мыслями. Руководствуйтесь интуицией.

Телец

Избегайте случайных отношений. Не стесняйтесь попросить помощи у друзей или близких. Они могут дать вам совет и оказать материальную помощь.

Близнецы

Для творческих представителей знака это удачный день для проявления талантов. Знакомьтесь с новыми людьми. Они могут помочь вам раскрыть свои способности и изменить вашу жизнь. Вы можете найти свою любовь.

Рак

Астрологи советуют вам встретиться с друзьями, прогуляться на свежем воздухе, заняться активными играми. Если вы работаете в сфере бизнеса, вам могут сделать заманчивое предложение. Но не принимайте его сразу. Все тщательно обдумайте.

Лев

Вы будете вынуждены работать в очень жестких условиях. Не волнуйтесь, ваши старания не будут потрачены напрасно. Вам достанутся награды и признание коллег и руководства. Продолжайте идти вперед.

Дева

Девы со слабой психикой будут чувствовать себя плохо. Все силы организма будут работать на пределе возможностей, что особенно будет ощутимо для пожилых людей. Вы можете почувствовать одиночество. В особо сложных случаях обратитесь к врачу.

Весы

Ваш день характеризуется единством воли, разума и интуиции. Вы максимально раскрепощены и можете справиться с любым делом. Проявите изобретательность.

Скорпион

Астрологи советуют вам отдыхать и путешествовать. Во всех остальных сферах вашей жизни не будет существенных изменений. Проявите осторожность дома, особенно в отношении колющих и режущих предметов.

Стрелец

Вы будете очень эмоциональны. Ведите себя сдержаннее. Ваша импульсивность может привести к большим неприятностям. Будьте осторожны с водой.

Козерог

Астрологи предсказывают вам непростой день. Не рискуйте и воздержитесь от сомнительных знакомств. Лучше побудьте наедине с самим собой. Продумайте свои действия. Проанализируйте свои чувства. Приготовьтесь к тому, что события могут повернуться самым неожиданным образом.

Водолей

Если вы занимаетесь журналистикой, литературной деятельностью или исследованиями, вы добьетесь успеха. Просто найдите посредника между вами и организациями, где вы сможете выгодно продать свое творчество.

Рыбы

Провокационный день. Вы можете легко обидеться, не прислушаться к мнению близких, что чревато конфликтами. Будьте сдержаннее и постарайтесь понять, что вам хотят сказать. Проявите внимание к своему здоровью.

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