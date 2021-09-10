Простые и вкусные бутерброды: рецепты от участников «МастерШеф»
10.09.2021
Простые и вкусные бутерброды – это идеальный перекус. Особенно тогда, когда совсем нет времени на приготовление сложных блюд. К тому же бутерброды – прекрасное блюдо, которое можно взять с собой на прогулку. В нашем материале подборка рецептов самых вкусных бутербродов, приготовить которые сможет каждый от участников проекта «МастерШеф».
Английский бутерброд
Ингредиенты:
- 4 ломтика хлеба
- 1 куриное филе
- 2–3 веточки тимьяна
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- 100 г тонко нарезанного бекона
- 1 помидор
- несколько листьев салата
- 2–3 ч. л. натурального йогурта
- 1 ч. л. горчицы
- 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
- 1/4 ч. л. морской соли
- 2–3 маринованных огурца
Приготовление:
- Куриное мясо отбить. Затем посолить, поперчить, посыпать листьями тимьяна, сбрызнуть оливковым маслом и выложить сверху измельченный чеснок. Сложить филе пополам и дать ему замариноваться.
- Обжарить бекон с двух сторон до золотистого цвета. Переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира.
- На сковороду, где жарился бекон, выложить куриное филе и жарить по 4—5 минут с каждой стороны. Слегка остудить и нарезать длинными полосками.
- Для заправки соединить йогурт и горчицу, посолить, поперчить и перемешать.
- Помидоры и огурцы нарезать кружочками.
- Хлеб слегка подрумянить на сковороде и смазать частью заправки. На два ломтика выложить листья салата, кружки помидора, курицу, бекон и огурцы. Полить второй половиной заправки и накрыть оставшимися тостами.
Банановый бутерброд
Ингредиенты:
- 2 ломтика цельнозернового хлеба
- 3 ст. л. арахисовой пасты
- 1 банан
- семена льна для украшения
Приготовление:
- Ломтики хлеба поджарить. Банан нарезать кружочками.
- Тосты смазать арахисовой пастой. Сверху выложить банан и посыпать семенами льна.
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Восточный бутерброд
Ингредиенты:
- 1 небольшая белая булка
- 1 луковица
- 1 вареная куриная грудка
- 1/2 ч. л. пасты карри
- 1 ст. л. томатной пасты
- 4 веточки кинзы
- 100 г абрикосов в собственном соку (без сахара)
- 2 ст. л. натурального йогурта
- 1 помидор
- 1/4 банки оливок без косточек
- 1/4 консервированной кукурузы в початках
- листья салата
- 2 ст. л. натурального йогурта
- 1 ст. л. оливкового масла
Приготовление:
- Лук почистить, мелко порубить и обжарить на оливковом масле до прозрачности.
- Курицу мелко нарезать и переложить в сковороду к луку. Добавить карри, томатную пасту и рубленую кинзу. Перемешать и продолжать готовить на медленном огне.
- Абрикосы в блендере взбить в пюре вместе с йогуртом. Смешать получившуюся массу с курицей и луком.
- Помидоры нарезать кружочками. Булку разрезать вдоль пополам. На одну половину выложить начинку, помидоры, оливки, кукурузу и листья салата. Накрыть второй половиной хлеба.
Бутерброд с гороховым пюре и авокадо
Ингредиенты:
- 3 ломтика ржаного хлеба
- 100 г приготовленного горохового пюре
- 1 авокадо
- 1 ч. л. лимонного сока
- кунжут
Приготовление:
- Авокадо очистить и нарезать ломтиками.
- Слегка поджарить хлеб и смазать его гороховым пюре. Выложить сверху авокадо, сбрызнуть соком лимона и посыпать кунжутом.
Бутерброд с яйцом
Ингредиенты:
- 4 ломтика хлеба
- 2 яйца
- 1 помидор
- 1 огурец
- листья салата
- 1/2 ч. л. сливочного масла
- оливковое масло для жарки
- соль
Приготовление:
- Огурец и помидор нарезать кружочками.
- Хлеб подсушить в тостере или в духовке. Слегка остудить и смазать сливочным маслом.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и поджарить яйца. Посолить и снять с огня.
- На ломтики хлеба выложить листья салата, кусочки овощей и яичницу. Накрыть хлебом.
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