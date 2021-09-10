Как правильно выбрать манго? Этим вопросом задаются многие посетители супермаркетов. Они видят сочный аппетитный фрукт, но так и не решаются на покупку. Как должен выглядеть спелый манго? Какими свойствами обладать? Каким быть на ощупь? Об этом и многом другом читайте в материале.

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Манго — один из самых вкусных экзотических фруктов. В мире существует более 500 сортов манго, каждый из которых отличается цветом, запахом, размером и вкусовыми качествами. Специалисты говорят, что пробовать этот фрукт нужно в странах его происхождения, а именно в Индии, Таиланде, Пакистане, Испании, Мексике. Однако это вовсе не означает, что в нашей стране купить вкусный манго нельзя. Полезные советы и несколько хитростей помогут вам купить самый спелый, вкусный и сочный фрукт!

Внешний вид

У спелого манго блестящая и гладкая кожура насыщенных оттенков. Цвет фрукта зависит от сорта. Темные крапинки на поверхности также свидетельствуют о спелости фрукта. Если аккуратно надавить пальцем на кожуру, на спелом плоде останется легкая вмятина. Если кожица прорвалась, значит, фрукт перезрел и начинает портиться. Слишком твердый фрукт лучше не покупать — вряд ли он созреет у вас на подоконнике.

Также стоит воздержаться от покупки манго с дырочками и царапинами. Высокая доза фруктозы, которая содержится в плоде, при повреждениях способствует быстрой порче продукта.

Запах

Свежий спелый плод обладает приятным сладковатым ароматом. У плодоножки манго имеет смолистый, хвойный запах. Если фрукт не пахнет совсем, значит, он еще не созрел. Резкий запах с кислинкой говорит, что манго перезрел и начинает портиться.

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Мякоть

Мякоть спелого манго очень сочная и сладкая. Цвет всегда насыщенный, желтых или оранжевых оттенков. Она обладает достаточно приятной, мягкой, но не рыхлой текстурой. Мякоть плода сладкая на вкус, немного напоминает нектарины или персики.

Как выбрать манго в магазине

Фрукт нужно внимательно осмотреть, понюхать и пощупать. Обязательно взвесьте плод в руке. Свежий спелый плод тяжеловат, в меру плотный и упругий.

Выбирайте манго с гладкой, блестящей кожицей, без вмятин, трещин и морщин.

Надавите на кожицу плода. Если на месте, где был ваш палец, образовалась глубокая вмятина, или еще хуже — пошел сок, фрукт непригоден к употреблению.

Не стоит хранить целый манго в холодильнике. Для него подойдут условия комнатной температуры. И напротив, порезанный фрукт лучше спрятать в холодильник.

В холодильнике манго можно хранить 2–3 дня, а в условиях комнатной температуры – не более 5.

Если вдруг вы все же купили неспелый манго, оберните его в газету или бумагу и оставьте дозревать при комнатной температуре.

Употребить фрукт нужно за несколько дней после совершения покупки.

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