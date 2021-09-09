Гороскоп на 10 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 10 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Плодотворный день для работы. Дел будет много, но удастся с легкостью со всем справиться. Благоприятный день для подписания бумаг, встреч, коротких путешествий.

Телец

Благоприятный день для новых встреч, но не спешите полностью доверяться людям. Будьте аккуратны с деньгами.

Близнецы

Не стоит браться за новые дела без крайней необходимости. Не нужно принимать важных решений. Если есть возможность отложить его и хорошо подумать ― воспользуйтесь ею.

Рак

Успешный день. Но есть большая вероятность получить травму. Постарайтесь воздержаться от занятий спортом, активного отдыха и физических нагрузок.

Лев

День подходит для перемен. Если есть возможность что-то изменить ― меняйте. Старайтесь избегать ссор и скандалов.

Дева

Очень затратный день для эмоционального состояния. Не стоит обращаться с просьбами к окружающим. Вечером постарайтесь расслабиться.

Весы

Постарайтесь не распылять свою энергию на неважное. Побалуйте себя новыми покупками, но не стоит транжирить средства.

Скорпион

День сложится позитивно в том случае, если вам удастся не участвовать в ссорах и конфликтах. Есть вероятность возобновления старых отношений.

Стрелец

Жизнь может предоставить вам испытание, которое стоит пройти, несмотря на эмоциональную нестабильность. Не стоит обращаться за помощью. Вы самостоятельно справитесь со всем.

Козерог

День стоит правильно распланировать. Не отказывайте в помощи нуждающимся. Избегайте серьезных денежных трат.

Водолей

Вас ждут перемены к лучшему. На любовном поприще у вас откроется второе дыхание. Берегите свое здоровье: избегайте злоупотреблений и чрезмерных нагрузок.

Рыбы

Спокойный и стабильный день. Постарайтесь уделить больше внимания своему здоровью. В любовной сфере вас ждут позитивные эмоции и перемены к лучшему.

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