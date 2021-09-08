В сентябре нас ждут две сильные магнитные бури. Эти события могут повлиять на здоровье метеозависимых людей. Чтобы приготовиться к магнитным бурям, а также успешно справиться с плохим самочувствием — читайте наш материал.

Если вы из тех, кто наиболее подвержен влиянию нестабильного геомагнитного фона, то следует знать, что начало и конец сентября станут настоящим испытанием для вас. Ведь именно в эти периоды наступят мощные магнитные бури.

Больше по теме: Солнечные и лунные затмения 2021: когда и к чему готовиться

График магнитных бурь на сентябрь 2021

Сильная магнитная буря ждет нас 6 сентября. По прогнозам специалистов она будет очень мощной и влиятельной.

Следующая магнитная буря ожидается в конце месяца — 26 числа. Её могут ощутить не только метеочувствительные люди.

Чтобы легче перенести этот период, откажитесь от вредной пищи, а также спите не менее 8 часов. Стоит уменьшить время просмотра ТВ, пользование ПК, а также сократить длительность разговоров по сотовой связи. Дайте своей нервной системе полный покой. Тогда вы намного легче переживете магнитные бури сентября 2021 года.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ