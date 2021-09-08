Гороскоп на 9 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 9 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Жизненный потенциал, организаторские способности и личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Один из самых благоприятных дней, когда возможна реализация продуманных ранее планов и замыслов. Отношения с представителями противоположного пола будут весьма плодотворными и принесут взаимное удовлетворение.

Телец

Вы окажетесь в центре внимания. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых желаний. Хорошее время для развития коммерческих связей, личных отношений. Ожидайте деловых предложений. Финансового успеха вы добьетесь с помощью партнеров или влиятельных покровителей. Прекрасное время для общения с противоположным полом.

Близнецы

Ваша деловая активность принесет результаты, однако это мало скажется на вашем финансовом положении: деньги будут уходить так же легко, как и пришли. Поддержка вышестоящих лиц обеспечит успехи в профессиональной деятельности, жизнерадостность, оптимизм, что благоприятно скажется на служебном положении и авторитете.

Рак

Благодаря свежим идеям, появлению новых союзников или выбору иной тактики действий вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Дела потребуют от вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Вероятно, вы сможете изменить свое служебное положение или исправить старые ошибки.

Лев

Излишняя доверчивость или наивность в житейских вопросах могут привести к ошибкам в работе или создать препятствия на пути к намеченной цели. Звезды советуют быть внимательными с партнерами и не полагаться на мнение посторонних людей. Залог успеха ― общение с надежными партнерами и отказ от рискованных операций.

Дева

Благоприятный день для начала новых дел, перспективного планирования, встреч и контактов с партнерами. Особенно это касается Дев-бизнесменов. Любое начинание впоследствии принесет хорошие результаты. В личной жизни намечается переход к иным отношениям или на новый уровень развития, поэтому следует хорошо обдумывать свои слова и поступки.

Весы

Жизненный потенциал Весов на высоком уровне. Энтузиазм и оптимизм помогут найти новых союзников или покровителей, помощь которых положительно скажется на продвижении дел. Не исключена возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице.

Скорпион

Благоприятный день для позитивных изменений в служебном положении, обращения к начальству, в государственные учреждения или общественно-правовые организации. Ваши коммуникабельность и талант располагать к себе окружающих помогут добиться высоких результатов. Однако не ставьте перед собой глобальных задач: сложные дела не решаются в один день.

Стрелец

День может оказаться тяжелым. Даже повышенная деловая активность и работоспособность не принесут весомых результатов. Коварство и козни недоброжелателей могут привести к ухудшению самочувствия. Не исключено, что во второй половине дня для многих Стрельцов откроются источники дополнительного заработка. Хорошо проявлять милость, великодушие, прощать обиды.

Козерог

Звезды сулят исполнение давнего желания или замысла. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Вероятно, именно сегодня скажутся результаты прошлых усилий. Не исключено появление влиятельных покровителей, которые окажут заметную помощь. Однако впереди вас ждет еще много преград и препятствий. День благоприятен для общения, новых знакомств, решения бытовых проблем.

Водолей

Первая половина дня благоприятна для решения важных вопросов, принятия ответственных решений. Крупные приобретения или коммерческие сделки принесут прибыль. Во второй половине дня по не зависящим от вас причинам ситуация может неожиданно измениться. Вам нужно демократичнее относиться к инициативам окружающих.

Рыбы

Интересные встречи обеспечены многим Рыбам, особенно женщинам, которые будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Полезны общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или отдых среди единомышленников. Мужчинам-Рыбам следует проявить терпение и такт. Возможна ссора с близким человеком.

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