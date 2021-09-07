После жаркого лета и периода отпусков все украинцы погрузились в трудовые будни. Актуальным остается вопрос о том, стоит ли ждать в сентябре дополнительных выходных. Сколько выходных дней будет в сентябре 2021 года и какие праздники будем отмечать ― читайте в материале.

Когда выходные в сентябре 2021

В сентябре 2021 года дополнительных выходных ждать не стоит, ведь государственных праздников в этом месяце просто нет. Украинцев будет ждать 21 рабочий день и выходные: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 сентября.

Хотя праздничных выходных в сентябре не предвидится, мы сможем отметить немало важных дат.

Праздники в сентябре 2021

1 сентября — День знаний

2 сентября — День предпринимателя

8 сентября — Международный день солидарности журналистов

9 сентября — День тестировщика

15 сентября — День фармацевтического работника

19 сентября — День HR-менеджера

26 сентября ― День воспитателя

27 сентября — День туризма

30 сентября — Всеукраинский день библиотек

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