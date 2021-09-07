Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Выходные в сентябре 2021 года: будут ли дополнительные выходные

07.09.2021

После жаркого лета и периода отпусков все украинцы погрузились в трудовые будни. Актуальным остается вопрос о том, стоит ли ждать в сентябре  дополнительных выходных. Сколько выходных дней будет в сентябре 2021 года и какие праздники будем отмечать ― читайте в материале.

Когда выходные в сентябре 2021

В сентябре 2021 года дополнительных выходных ждать не стоит, ведь государственных праздников в этом месяце просто нет.  Украинцев будет ждать 21 рабочий день и выходные: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 сентября. 

Хотя праздничных выходных в сентябре не предвидится, мы сможем отметить немало важных дат.

Праздники в сентябре 2021

1 сентября — День знаний

2 сентября — День предпринимателя

8 сентября —  Международный день солидарности журналистов

9 сентября —  День тестировщика

15 сентября —  День фармацевтического работника

19 сентября — День HR-менеджера

26 сентября ― День воспитателя

27 сентября —  День туризма

30 сентября —  Всеукраинский день библиотек

Больше по теме: Выходные и праздничные дни 2021 года в Украине

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить