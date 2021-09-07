Скоро настанет время уютных свитеров, шерстяных пальто и горячего какао. В магазинах уже появились осенние коллекции и широкий ассортимент верхней одежды. Если хотите обновить свой осенний гардероб, сейчас самое время. Рассказываем о главных трендах верхней одежды осенью 2021 года.

Кожаный жакет

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace)



Тренд на экокожу не проходит уже несколько лет подряд. В прошлом холодном сезоне мы носили кожаные тренчи, куртки-косухи, юбки, брюки и даже платья. В 2021-м обращаем ваше внимание в первую очередь на кожаные жакеты. Они должны быть удлиненными и структурированными, как будто из шкафа бойфренда. Не пропускают холод, защищают от дождя и смотрятся стильно.

Тренч

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fendi (@fendi)



Неизменная классика ожидает нас и этой осенью. Базовый бежевый тренч — беспроигрышный вариант. И если он у вас уже есть, то вы просто счастливица. Всем другим желаем приятных покупок. Носите также тренчи других оттенков или варианты из кожи.

Пальто на запах

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fendi (@fendi)

Самым универсальным пальто в мире считается модель на запах. Оно подойдет девушкам с любым типом фигуры, и его можно носить с чем угодно: от брючного костюма и платья в офис до джинсов и спортивок в выходной день. Выбирайте пальто из качественной шерсти, которое прослужит вам многие годы. Это действительно прекрасная инвестиция.

Кейп

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gucci Official (@gucci)

Для тех, кто хочет внести разнообразие в свой осенний гардероб, предлагаем обратить взор на кейпы. На подиумах модели шагали в кейпах разной длины как с минималистичным декором, так и в сумасшедших вариантах а-ля пончо. Смотрится элегантно, игриво и совсем не обыденно.

Твид

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gucci Official (@gucci)

Новой любовью в 2021-м для многих станет твид. И это не может не радовать, ведь ткань очень приятная на ощупь, мягкая, а главное — хорошо греет. Это может быть жакет в стиле Chanel или длинное твидовое пальто. Выбирать вам!

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