Гороскоп на 8 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 8 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

На вашем пути будут возникать препятствия, но если вы будете настойчивы и подключите связи, то сможете решить серьезные проблемы. Полезна щадящая диета и дыхательная гимнастика.

Телец

Этот день хорош для коллективной работы, встреч и переговоров с партнерами, официальных обращений. Самостоятельно трудно будет чего-либо добиться.

Близнецы

Ваши дела пойдут в гору, что вызовет зависть у недоброжелателей. Трудности могут возникнуть в отношениях с чиновниками и пожилыми людьми. Возможно обострение хронических заболеваний сердца.

Рак

Уделите внимание своей внешности, особенно волосам. В этот день можно сделать многое для продвижения по социальной лестнице. Но важно поменьше делиться информацией с коллегами и друзьями.

Лев

Не упорствуйте, не боритесь с судьбой. Если что-то не получается ― перенесите на другой день. Будьте скромнее, чтобы не вызывать зависть и раздражение менее удачливых коллег.

Дева

Удачное время для любых новшеств, активных действий. Хорошее самочувствие и отличное настроение помогут вам завершить незаконченные дела.

Весы

Старайтесь быть терпимее к тем, кто имеет другие взгляды и вкусы. Вы можете потерять благосклонность начальства и расположение коллег. Не проявляйте грубости, это может привести к проблемам с противоположным полом и даже к расставанию.

Скорпион

Ваше стремление к успеху будет вознаграждено. Вы будете востребованы как специалист, а отношения с друзьями и любимыми будут складываться гармонично. Текущие дела не будут требовать слишком большого внимания.

Стрелец

Можно ожидать приятных сюрпризов и подарков. Возможны и серьезные траты, но деньги будут потрачены не зря. Благодаря обаянию и хитрости вы можете добиться хороших результатов в переговорах.

Козерог

Вероятно получение неафишируемого дохода, наследства, страховой выплаты. Хороший день для приобретения недвижимости, автомобиля. Если вы болеете, то сегодня может наступить выздоровление. При поддержке старших товарищей возможно продвижение по службе.

Водолей

Отличный день, когда самочувствие и настроение будут на высоте, а прилив энергии даст возможность решить массу вопросов. Возможны внезапные знакомства, неожиданное решение трудных вопросов и осуществление желаний.

Рыбы

Благоприятный день. Женщины-Рыбы должны быть внимательны в выборе партнеров ― не исключено, что вы встретите человека, с которым свяжете свою жизнь.

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