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Дата старта программы «Как выйти замуж»

07.09.2021

17 сентября на телеканале СТБ состоится премьера всеми любимого ток-шоу «Как выйти замуж». Ведущим будет незаменимый Григорий Решетник! Каждую пятницу после романтического реалити «Холостячка»-2 не пропустите программу, которая затронет самые актуальные темы взаимоотношений мужчин и женщин. 

С 17 сентября и каждую пятницу сразу после выпусков романтического реалити «Холостячка»-2 у зрителей будет возможность ближе познакомиться с участниками в ток-шоу «Как выйти замуж». Мужчины вместе с экспертами обсудят самые важные ситуации, свидания и разберутся в поведении и поступках претендентов на сердце Холостячки. Звездными гостями первого выпуска станут главная героиня 2 сезона Злата Огневич, Ксения Мишина и директор творческой студии StarLightProduction Анна Калина.

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Эксперты — Андрей Жельветро и Виктория Любаревич-Торхова.

Ведущий — Григорий Решетник.

С 17 сентября сразу после выпуска «Холостячки».

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