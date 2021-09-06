Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок выглядел модно и стильно. И в этом могут помочь не только одежда, но и прическа. Но какая детская прическа в сезоне 2021 на пике популярности? Что лучше выбрать для девочки и для мальчика? Читайте наш материал. Там вы найдете все самые актуальные тренды детских причесок на 2021 год.

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Модные прически для девочек 2021

Какие прически для девочек в тренде в 2021 году? В моде естественность. Поэтому лучше отказаться от громоздких или замысловатых сооружений на нежной девичьей головушке и отдать предпочтение простоте. На пике популярности прически с плетениями в самых различных вариациях. Это может быть как одна коса с вплетенной ленточкой, так и много маленьких косичек, собранных в одну конструкцию.

На выпускной в детский сад или в младшей школе можно сделать прическу со свободными прядями. Вариации на тему «мальвина» также не теряют своей актуальности. А вот прически с локонами, которые украсят любую обладательницу длинных волос, можно разнообразить ленточками или цветами.

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В повседневной жизни прически для девочек не обязательно должны быть скучными. Существует много вариантов «хвостиков». Их можно дополнить колоском или жгутиками. Также не лишними будут те же ленточки, заколочки с бабочками или обычные красивые резинки.

Чтобы собрать все волосы, можно выбрать прически для девочек с косами вокруг головы, прически «корзинки», жгутики по всей голове с резиночками, а также игривые два пучка и косы-дракончики.

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Модные прически для мальчиков 2021

Для мальчиков, конечно, не так много вариантов, как для девочек, но и тут есть из чего выбрать. Как и в прошлом сезоне, не теряет актуальности прическа с выстриженными висками и выбритым рисунком или зигзагом. И что самое интересное, такая прическа будет актуальна для как малышей, так и для школьников младшего и среднего возраста. Если есть небольшая челка, ее можно уложить с помощью геля. Так и вовсе ваше чадо будет самым модным на детской площадке или школьном стадионе.

А вот если вашему сыну нравятся более длинные волосы и есть челка, то ее также можно зачесать на бок или назад, немного укрепив гелем. Такая прическа добавит маленькому или юному моднику немного элегантности.

Если вы выбираете прическу для мальчика до трех лет, не лишним будет обратить внимание на структуру волос: если они пушаться, то особых изысков не ждите. Тут стоит отдать предпочтение простым незамысловатым вариантам, которые, к тому же, не будут мешать крохе познавать этот мир.

Мальчикам постарше можно поэкспериментировать с прическами на более длинных волосах. Но стоит помнить, что за ними нужен тщательный уход. Как вариант, можно попробовать прически с хвостиком, но не все сорванцы согласятся на него.

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