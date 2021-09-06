Гороскоп на 7 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 7 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

В этот день вы можете сами себе навредить. Звезды призывают ни с кем не откровенничать 7 сентября. Особенно в том случае, если вы сомневаетесь в искренности собеседника.

Телец

7 сентября лучше не совершайте крупных покупок. Звёзды предупреждают: приобретённое в этот день принесет одни разочарования.

Близнецы

В этот день постарайтесь не менять ничего в своем поведении. Вы можете только все испортить. 7 сентября делайте только то, что запланировали, советуют звезды.

Рак

7 сентября вам необходимо будет взять ситуацию в свои руки. Не обязательно нужно будет прикладывать физические усилия, возможно, вам понадобится вмешаться в какой-то разговор. Будьте внимательны.

Лев

Во вторник вас ждет какое-то известие. Звёзды не говорят, с каким знаком оно будет ― положительным или отрицательным. Но призывают вас проявить мудрость в момент получения информации.

Дева

7 сентября вы можете позволить эмоциям взять верх над разумом. Если так случится, то в ближайшие дни вам придётся наступить на горло собственной гордости и пойти к кому-то на поклон.

Весы

7 сентября вы должны быть внимательны и усидчивы. Звёзды предупреждают: если вы будете отвлекаться, допустите какую-то глупую, но роковую ошибку.

Скорпион

В этот день вам понадобится терпение, особенно при общении с кем-то, кто слабее вас. Возможно, речь о детях или домашних животных. Главное ― послушаться совета звёзд.

Стрелец

7 сентября от вас понадобится вся ваша фантазия, весь креатив, на который вы только способны. Не сдерживайтесь ― смело высказывайтесь. Вас ждет признание.

Козерог

В этот день вы можете поддаться соблазнам, предупреждают звезды. Сохраняйте самообладание, иначе потом будете рвать на себе волосы из-за содеянного 7 сентября.

Водолей

В это новолуние вы сами себе удивитесь. То, что раньше давалось вам с трудом, 7 сентября будет получаться легко и непринужденно. Пользуйтесь моментом.

Рыбы

В этот день вам необходимо будет поддержать кого-то из окружения. Близкий человек это будет или коллега, звёзды не уточняют. Но призывают вас слушать интуицию, чтобы выступить вовремя.

Больше по теме: Прогноз астрологов на 2021 год

Читайте нас также в Viber и Telegram.