Гороскоп на 7 сентября 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 7 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 7 сентября от экстрасенсов СТБ.
Овен
В этот день вы можете сами себе навредить. Звезды призывают ни с кем не откровенничать 7 сентября. Особенно в том случае, если вы сомневаетесь в искренности собеседника.
Телец
7 сентября лучше не совершайте крупных покупок. Звёзды предупреждают: приобретённое в этот день принесет одни разочарования.
Близнецы
В этот день постарайтесь не менять ничего в своем поведении. Вы можете только все испортить. 7 сентября делайте только то, что запланировали, советуют звезды.
Рак
7 сентября вам необходимо будет взять ситуацию в свои руки. Не обязательно нужно будет прикладывать физические усилия, возможно, вам понадобится вмешаться в какой-то разговор. Будьте внимательны.
Лев
Во вторник вас ждет какое-то известие. Звёзды не говорят, с каким знаком оно будет ― положительным или отрицательным. Но призывают вас проявить мудрость в момент получения информации.
Дева
7 сентября вы можете позволить эмоциям взять верх над разумом. Если так случится, то в ближайшие дни вам придётся наступить на горло собственной гордости и пойти к кому-то на поклон.
Весы
7 сентября вы должны быть внимательны и усидчивы. Звёзды предупреждают: если вы будете отвлекаться, допустите какую-то глупую, но роковую ошибку.
Скорпион
В этот день вам понадобится терпение, особенно при общении с кем-то, кто слабее вас. Возможно, речь о детях или домашних животных. Главное ― послушаться совета звёзд.
Стрелец
7 сентября от вас понадобится вся ваша фантазия, весь креатив, на который вы только способны. Не сдерживайтесь ― смело высказывайтесь. Вас ждет признание.
Козерог
В этот день вы можете поддаться соблазнам, предупреждают звезды. Сохраняйте самообладание, иначе потом будете рвать на себе волосы из-за содеянного 7 сентября.
Водолей
В это новолуние вы сами себе удивитесь. То, что раньше давалось вам с трудом, 7 сентября будет получаться легко и непринужденно. Пользуйтесь моментом.
Рыбы
В этот день вам необходимо будет поддержать кого-то из окружения. Близкий человек это будет или коллега, звёзды не уточняют. Но призывают вас слушать интуицию, чтобы выступить вовремя.
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