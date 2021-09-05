Какой будет новая неделя? Что приготовили звезды всем знакам зодиака? Читайте в гороскопе на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Эта неделя будет боевым периодом во всех смыслах. Если уже запланировали отпуск — ничего страшного, отдых получится активным и интересным. На рабочем фронте думайте о прибыли, сейчас это единственная цель, в процессе движения к которой вас ждет прогресс и удовлетворение. В личных отношениях все вопросы тоже будут решаться на материальном уровне.

Телец

Любые финансовые риски на данном этапе исключены, однако они могут иметь место в будущем. Вы поймете это и постараетесь предпринять необходимые меры. У вас все получится, главное — не забывайте о мелочах и не обращайте внимания на злословие тех, кто вам просто завидует. Попробуйте что-то поменять в обстановке. Помогите себе настроиться на нужную волну, буквально — слушайте свое сердце.

Близнецы

Не обремененным серьезными отношениями представителям вашего знака стоит задуматься о том, чего они хотят от себя. У вас возможно приятное знакомство, вам придется совершить удивительный поступок. Возможно, вы даже немного рискнете, зато сами удивитесь результату. Кто уже давно в паре, сконцентрируйтесь на общих планах, это поможет укрепить союз и наладить контакт.

Рак

Эта неделя сфокусирует ваше внимание на сугубо бытовых задачах. Будет много приятной суеты, несколько изматывающей, но приносящей удовлетворение. Погружайтесь в нее без лишних разговоров, это поможет отдохнуть от рабочего напряжения. В середине недели вы будете, что называется, на гребне волны, так что планируйте что-то масштабное и интересное. Рискуйте — и вам повезет.

Лев

Уделите повышенное внимание финансам. Не слишком растрачивайте их, лучше найдите, во что можно выгодно вложиться. На рабочем направлении возможны нетривиальные ситуации, которые, однако, потребуют вполне типового подхода. Сейчас нет необходимости что-то выдумывать, это лишняя трата времени. Так что ловите ритм и действуйте. В семье произойдет ситуация, которая потребует от вас максимальной включенности.

Дева

Вам нужно обратить повышенное внимание на техническую сторону рабочих вопросов и средства контроля за персоналом или теми, кому вы делегируете часть ваших задач. Это необходимо, чтобы избежать непростой ситуации в конце недели. Иначе придется брать работу на дом или на выходные, а этого вам точно не захочется делать. Лучше проконтролировать все заранее.

Весы

В начале недели вы получите важный совет. Его произнесет кто-то из ваших знакомых или случайный человек. Источник не имеет значения. Проникнитесь сутью и хорошенько подумайте над ним. Конец недели оптимален для заключения сделок, но сначала разберитесь со всеми юридическими тонкостями. Не переживайте насчет проектов, которые вы не успеваете завершить к концу недели.

Скорпион

Сейчас нет смысла гнаться за показателями, которые существуют только на бумаге. Оцените реальный результат и покажите его руководству. Будьте настойчивыми, сражайтесь за справедливость, ― и у вас обязательно получится добиться своего. К концу недели вероятны премии и иные финансовые бонусы. Тут главное — правильно ими распорядиться. Вы можете потратить все сразу на всякие глупости.

Стрелец

У домашнего очага отстаивайте свою точку зрения до последнего, но без криков и явной агрессии. Это хорошее время, чтобы укрепить семейные узы, но не так, что вы везде уступили, вам сели на шею — и все довольны, а вы нет. Постарайтесь находить компромиссы. В этом вам помогут разговоры по душам. Так вы сможете чувствовать себя хорошо как в доме, так и вне его стен.

Козерог

Эта неделя подарит вам массу положительных эмоций, однако, чтобы добиться желаемого, придется плотно поработать. Займите умеренно активную позицию, не выходите на первый план, но добавьте себе мотивации, чтобы чего-то достичь. Если вдруг сомневаетесь, нужно ли вам вообще делать то, что собрались, отбросьте прочь подобные мысли. Нужно. Просто не на первых ролях. Иногда надо уступить, чтобы добиться желаемого.

Водолей

Это яркое время, которое склоняет не к размышлениям, а к самым активным действиям. К тому же вы окажетесь одним из немногих знаков зодиака, для кого неделя будет исключительно удачным временем не только в плане рабочей сферы. На любовном фронте вас тоже ждут достижения, хотя некоторые из них не достанутся вам без боя, так что готовьтесь. Надо позаботиться о своем здоровье. Займитесь спортом, правильно питайтесь.

Рыбы

Вам важно не забывать отдыхать, так как нагрузка на работе и в семье будет достаточно большой. Постарайтесь нормализовать свой график, если с ним что-то не так. Ложитесь спать как можно раньше, но и вставайте тоже раньше — будете больше успевать. Не действуйте фанатично. Вам нужен напор, агрессия. Вы сами это быстро поймете. Но силу необходимо применять лишь тогда, когда другого варианта нет.

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