Гороскоп на 6 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 6 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сократите до минимума телефонные разговоры и переписку. Вам необходимо будет видеть глаза того, с кем беседуете.

Телец

Если те, кто вас окружает, забыли правила честной игры, лучшее, что вы можете сделать, ― это умыть руки. Удалитесь на время, пребывая в надежде на то, что они одумаются.

Близнецы

Вы можете решить, что дело уже сделано и можно почивать на лаврах, но вас ждет разочарование. Это лишь одна из многих ступеней, на которые вам предстоит взобраться, если вы желаете дойти до конца лестницы.

Рак

День может ознаменоваться потерей чего-то давно знакомого. Постарайтесь не ссориться со старыми друзьями ― подобного рода утраты невосполнимы.

Лев

Вы сможете совершить маленькое чудо, нужно только очень захотеть. Только не надо под ним подписываться, это сведет на нет всю прелесть содеянного. А люди сами догадаются, кто это сделал.

Дева

Вам следует обратить больше внимания на проблему сохранения секретов вашей работы. Подумайте о будущем. Попытайтесь обезопасить себя от неприятностей, связанных с излишним распространением информации.

Весы

Вы будете подобны фокуснику, с легкостью проделывающему то, что кажется просто физически невозможным. Все будут смотреть на вас с восхищенным изумлением. Они ведь не знают, сколько сил и времени было потрачено ради этого маленького представления.

Скорпион

Вы слишком загоняли себя за последнее время. Этот день не предназначен для отдыха, но не используйте его по назначению.

Стрелец

Будьте внимательны ― вам представится весьма удобная возможность несколько улучшить свое положение. Но ее надо заметить, сама в руки не дастся.

Козерог

Стоит посвятить некоторое время профилактической проверке как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов, если, конечно, ваше существование ими обременено.

Водолей

Забудьте на день о радостях жизни. Вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего самоотверженного труда не заставят себя долго ждать. Не может быть, чтобы вы упустили подобный шанс.

Рыбы

Рядом с вами будут происходить значительные перемены, однако лично вас они могут и не коснуться, если вы сами не проявите такого желания.

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