Гороскоп на 4 сентября 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 4 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 4 сентября от экстрасенсов СТБ.
Овен
Постарайтесь привлечь коллег и друзей к исполнению вашего плана. Кто-то может отказаться, но с прочими точно не будет скучно!
Телец
Не нужно хвататься за первый попавшийся под руку вариант. Чтобы не было проблем в перспективе, как следует изучите ситуацию. Все сложится — надо только не торопиться.
Близнецы
Ваши близкие желают вам добра, поэтому не отмахивайтесь от их советов. Кто-то точно даст хорошую идею совершенно внезапно; будьте готовы перестроиться.
Рак
Вам нужно замедлиться, даже если шеф или коллега советуют обратное. Объясните, что важно сделать работу не только быстро, но и правильно.
Лев
Даже если вы по уши в бумажной работе, возможность развлечься у вас есть. Пока у вашего ума есть пища, вы будете улыбаться.
Дева
Коллеги доводят вас до сумасшествия, но это взаимно. Постарайтесь не напускаться на людей. Все разрешится своим чередом — и пусть в итоге останется поменьше обид.
Весы
Постарайтесь меньше общаться сегодня. Кое-какие вещи вам нужно разобрать наедине с собой, и сейчас для этого самое подходящее время.
Скорпион
Если позволите конфликту зреть слишком долго, ситуация может стать очень неприятной. Поступите как взрослый человек и максимально сгладьте острые углы. Тогда уже завтра все успокоится.
Стрелец
Постарайтесь из любого занятия сделать игру. Домашние хлопоты, бумажная работа — стоит приложить немного усилий, и даже это станет интересным!
Козерог
Вы обладаете острым чувством ответственности, что может оказать сильное влияние на ваше сегодняшнее взаимодействие с людьми. Люди будут искать вашей помощи или приглашать вас рассудить конфликт.
Водолей
Сквозь белый шум вы видите масштабную картину вещей. Описать ее коллегам и друзьям пока не выйдет, но вы начнете выдавать гениальные прогнозы.
Рыбы
Витайте в облаках и не слушайте критиков. Ваши иллюзии реальнее того, что считают реальным они. Главное — на налететь, зазевавшись, на столб!
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