Ольга Мартыновская празднует день рождения

Сегодня, 2 сентября, свой день рождения празднует победительница третьего сезона и судья проекта «МастерШеф», любимица телезрителей Ольга Мартыновская. Талантливой Ольге сегодня исполняется 32 года!

Напомним, что после победы в кулинарном шоу имениннице удалось воплотить свою мечту и обучиться в кулинарной школе Le Cordon Bleu во Франции. Ольга была первой в рейтинге своего выпуска. В Киеве стояла у истоков открытия многих ресторанов. Несколько лет назад ее однокурсник по Le Cordon Bleu предложил ей поработать в известном ресторане в центре Парижа. Ольга согласилась и в 2017 году стала управляющей и одной из собственников ресторана «Les Foodies».

Ольга Мартыновская входит в книгу «MOF 2017 – лучшие повара Франции» как лучшая женщина-иностранка шеф-повар. Участница международной кулинарной выставки SIRHA Lyon 2017 в коллаборации с Jean Marc Tachet Création. Также Ольга стажировалась в ресторанах Франции: «Le Oiseau Blanc» (Париж) и «Paul Bocuse restaurant (L’Auberge du Pont de Collonges)».

В 2020 году мы увидели Ольгу Мартыновскую на телеэкранах в качестве судьи второго сезона «МастерШеф. Профессионалы». А уже сегодня Ольга Мартыновская является судьей 11 сезона шоу «МастерШеф»!

Редакция сайта СТБ от всей души поздравляет Олю с днем рождения и желает ей новых карьерных взлетов, крепкого здоровья и бесконечного счастья!

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