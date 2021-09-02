Мятный ликер: рецепт приготовления в домашних условиях от участника «МастерШеф»
02.09.2021
Мятный ликер – это идеальный напиток. Ведь что может быть более освежающим, чем мята? Особенно свежая, которую можно добавлять в чай, коктейли и к десертам. Чтобы сохранить ощущение приятной свежести надолго, советуем приготовить мятный ликер. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрий Шевченко подготовил рецепт вкусного мятного ликера.
Ингредиенты:
- Мята – 40–50 г (2 стакана)
- Качественная водка или разбавленный 40–45% этиловый спирт – 1 литр
- Сахар – 350 г (чтобы напиток вышел мягче, лучше заменить на 200 г меда)
- Вода – 250 мл
Способ приготовления:
- Листья мяты хорошо промываем, кладем в емкость, в которой ликер будет настаиваться. Заливаем водкой и герметично закрываем.
- Настаивать 2 недели в темном месте при комнатной температуре, каждые пару дней встряхивать. В зависимости от мяты, жидкость станет зеленоватой или светло-коричневой.
- Фильтруем жидкость через марлю, листья отжимаем и можем смело выбрасывать – они нам больше не нужны.
- Готовим сироп. В кастрюле смешиваем воду и сахар, доводим до кипения и варим в течение нескольких минут, снимаем пену (если используете мед – не кипятить, постоянно помешивать до растворения меда). Охлаждаем до комнатной температуры.
- Смешиваем мятную настойку с сиропом, разливаем по бутылочкам и плотно закрываем.
- Выдерживаем ликер в холодильнике еще месяц. При появлении осадка – фильтруем через несколько слоев марли либо через вату. В процессе выдержки ликер может слегка потемнеть или изменить цвет с зеленого на коричневый – это нормально и на вкус не влияет.
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Крепость такого мятного ликера – 21–25 градусов, а храниться он может около 2-х лет.
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