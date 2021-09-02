Зима — прекрасное время, чтобы не только насладиться отдыхом, но и почитать книги. Но что выбрать? Ведь в интернете и на книжных полках в магазинах изобилие чтива. Ведущая проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева поделилась подборкой книг, которые будут интересны каждому из вас. Всё детали читайте в материале.

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«Он умер с фалафелем в руке». Джон Бирмингем

Автор книги — бывший журналист, который работал в известном журнале Rolling Stone. Его первый роман «Он умер с фалафелем в руке» был написан еще в 1994 году, но по сей день является очень популярным. В центре сюжета — история писателя-неудачника Дени, который пытается добиться успеха на литературном поприще. Но на пути к славе Дени предстоит справиться со многими трудностями и пережить множество приключений.

«Безмолвный пациент». Алекс Михаэлидес

Книга Алекса Михаэлидеса несколько лет назад произвела настоящий фурор! В центре сюжета — художница Алиса, которая убила своего мужа, несмотря на то, что очень его любила. С тех прошло шесть лет. Женщину, которая с момента преступления не произнесла ни слова, поместили в психиатрическую клинику. Суду так и не удалось доказать вину Алисы. Но что же случилось на самом деле? Совершала ли она преступление? В этом будет разбираться криминальный психотерапевт Тео Фаберу.

«Как дать ребенку все без денег и связей». Дмитрий Карпачев

Автор книги — известный ведущий и эксперт в вопросах детской возрастной психологии — Дмитрий Карпачев. В книге очень много практических советов о том, как правильно воспитать ребенка. Следуя этим рекомендациям, родители всего за семь недель смогут вывести отношения с детьми на новый уровень. Как выражать свою любовь к ребенку так, чтобы он ее чувствовал и отвечал взаимностью? Как проявлять недовольство поведением ребенка, не травмируя его и оставаясь для него авторитетом? Как правильно наказывать ребенка и влиять на его поведение? Как помочь ребенку расти уверенным в себе и счастливым? Ответы на все эти вопросы вы найдете в книге.

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«Миф о красоте. Стереотипы против женщин». Наоми Вульф

«Миф о красоте» — культовое произведение американской писательницы и журналистки Наоми Вульф. В книге автор рассказывает о том, откуда берутся стереотипы относительно женской красоты и почему они ограничивают свободу женщин. Почему физиологическое несовершенство может привести женщину не только к неврозам, но и к суициду? И почему женщины в погоне за идеалом часто приносят в жертву свою естественную красоту, здоровье и сексуальность.

«Ход королевы». Уолтер Тевис

В центре сюжета — Элизабет Хармон, которая попала в сиротский приют после автокатастрофы, в которой погибла вся ее семья. Ее жизнь была несладкой, ведь единственное, что она получала в приюте — транквилизаторы. Светом в конце тоннеля для Бет стали… шахматы. Девочка не на шутку увлеклась этой игрой и достигла немалых результатов. Однако освободиться от зависимости ей так и не удалось — Элизабет все также принимает транквилизаторы. Лишь оказываясь у игральной доски, Бет снова может контролировать себя. В 16 лет Бет приняла участие в Открытом чемпионате США по шахматам. До победы осталось последнее сражение. Но сможет ли юная девушка справиться с напряжением? Удастся ли ей отказаться от пагубной привычки ради победы?

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